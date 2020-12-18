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【英國脫歐】歐盟首席談判代表： 距離落實脫歐協議死線尚有「幾小時的時間」

宏觀解讀 19:08 2020/12/18

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英鎊兌美元今天一度升上1.3623，其後下午持續走低，截至下午6時，現時英鎊兌美元跌至1.3498。

距離英國年底脫歐談判限期尚餘不足兩星期，隨著雙方繼續展開對話，目前兩邊均認為仍然有望可達成共識。但歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天（18日）下午表示，現時時間緊迫，倘若雙方要在今年年初落實新的貿易協議，目前恐怕只剩下將近「幾個小時的時間」，並指現時是關鍵的時刻。（"A moment of truth"）

英鎊兌美元一度升上1.3623，其後下午持續走低，截至下午6時，現時英鎊兌美元跌至1.3498。

最新消息指，巴尼耶表示，漁業權仍然是導致雙方未能達成共識的主要阻礙。據了解，雙方已就漁業權、衝突處理機制和貿易三大議題爭持不下超過兩星期。

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）向媒體表示，他認為能夠在限期前成功達成協議的可能性「不多於50%」。

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相關文章﹕【英國脫歐】約翰遜將與馮德萊恩通電話 討論貿易協議談判進展

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【英國脫歐】BBC編輯：英國與歐盟接近達成貿易協議　英鎊兌港元見10.4算

 

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編輯﹕賴奕羚

經濟 英國 歐盟 美元 英鎊 脫歐

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