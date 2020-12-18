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【網絡攻擊】美國「SolarWinds」大型網絡攻擊持續　微軟確認超過40個組織受害

科技 17:26 2020/12/18

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最近微軟總裁Brad Smith表示，「SolarWinds」網絡攻擊事件將持續發酵，並確認有超過40多個組織成為新受害者。

美國日前爆發大規模網絡攻擊事件，當地多個聯邦政府機構受到影響，微軟（Microsoft）同樣成為針對目標。最近微軟總裁Brad Smith表示，該網絡攻擊事件將持續發酵，並確認有超過40多個組織成為新受害者。

據外媒報道，網絡軟件公司「SolarWinds」最近受到黑客攻擊，該黑客團體在旗下的軟件加插惡意漏洞，再試圖入侵該公司的客戶，包括政府部門及多間大型企業。微軟總裁Brad Smith指出，「SolarWinds」網絡攻擊事件尚未結束，未來受害組織數目將持續增加。他認為，是次攻擊範圍、複雜程度和影響情況非常深遠，黑客不但向特定目標作出攻擊，目的更是要打擊各國的關鍵基礎建設網絡。  

<<以色列研究學者揭發黑客攻擊手法　可利用「AIR-FI」技術盜取資料

<<【監視行動】黑客入侵美國財政部、商務部電腦系統　白宮緊急召開國安會議

Brad Smith透露，目前確定有40多個組織受到影響，當中約有80%來自美國，其餘為加拿大、墨西哥、比利時、西班牙、英國、以色列等地。該公司最近正在通知旗下的客戶，加強網絡防禦措施。另外，在網絡攻擊事件爆發後，美國當局已發出緊急命令，要求聯邦機構刪除「SolarWinds」軟件。

責任編輯：李寶如

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