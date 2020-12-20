【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】食素更長壽？ 素食主義、飲食習慣如何影響食品價格

當人們發現素食者時，許多人最初會有許多疑問，例如：「如何攝取蛋白質呢？」 或「其實動物依然會死亡？」。 其實素食主義遠比這些狹義概念闊大得多，除了有無數方法可以吸收蛋白質，好像乳製品、扁豆、其他豆類等等，這只是其中一少部分。

▲ Thali ─ 印度快餐中非常普遍的素食餐

事實上， American Journal of Clinical Nutrition 的研究發現，長期素食者的預期壽命比短期素食者更長（也比肉食者更長）。 下圖顯示了長期素食者（奉行素食17年以上）比短期素食者的壽命長了近4年。

▲ American Journal of Clinical Nutrition 的研究發現，長期素食者的預期壽命比短期素食者更長

另一個令人驚訝的發現是，素食主義在世界上最出乎意料的地區開始漸漸流行。 數年前，《經濟學人》已指出，蒙古這個世界上最愛吃肉的地方之一，對開始對素食漢堡習以為常。 這種趨勢是基於更多城市化、國際化的社會。 隨著社會的知識水平提高，加上越來越多的本地證據表明，可以通過奉行素食來改善蒙古人心臟病的問題。 蒙古科技大學（Mongolian University of Science and Technology）的研究人員提供了確實的證據， 表明蒙古這個曾被稱為世界上最不食素的地方，非常需要奉行素食。

過去的10多年，我們開始注意到，人們對優質食品的需求正在急劇增長。 隨著許多發展中國家變得富裕，人口對糧食的需求發生了變化。 人們曾經滿足於吃米飯和廉價肉類以得飽足及體力，現在會想吃更多種類的食物。 社會更富裕，食物的選擇當然會更多。素食主義開始備受歡迎，並擴散開去。 此外，各種肉類、蔬菜、香草和香料也以驚人的速度被消耗。 難怪我們看到整體食材價格大幅上漲。香草和香料尤其如此──因為它們是在家裡煮食時增加味道的便宜方法，無需花錢購買昂貴的肉類，並且在素食和純素飲食中也很重要。

這個現象在大城市更為明顯。 例如在2005年，米芝蓮指南首次來到美國，更確切的是紐約，它給39家餐廳授予米芝蓮星級殊榮。到了2013年，紐約有65家餐廳獲得了米芝蓮星級殊榮，增長了66％！ 所有主要城市的情況都非常類似，越來越多高端餐廳不斷開業、滋長。 這種趨勢還伸向較小型的城鎮，那些曾經只提供本地美食的地方，現在我們看到很多外國餐館和特別料理的興起。

但是這些額外的食物是如何被生產的呢？ 實際的生產成本是多少？ 我們已經意識到肉類工業化的養殖成本。《滾石雜誌》（Rolling Stone Magazine）的一項深入研究工作發現，工廠化農場每年產生5億噸的動物廢物，地球26％以上的土地被用於動物放牧。先不談動物虐待和差劣的農場環境，這些額外的生產究竟來自何方？ 從成本層面看，增加土地幾乎是不可能的。 就算是在同一片土地創造更多的產量，也是非常困難。 最簡單直接的結果是價格上漲。 食品維權人士不斷抨擊大型公司，令越來越多的公司迫著轉而使用自由放養、有機和其他自然的生產方式。

隨著這個趨勢的發展，正常預計該是廉價肉類和食材將有所減少，合乎道德要求的食品將會增加。但是，有證據表明事實並非如此。正如我們見證過無數次一樣，價格上漲的第一個反應，就是尋找解決價格上漲的方法！這通常牽涉到摻假。以食材來說，對大型企業而言，摻假幾乎太容易了。混合多個品種或變種，使外觀看下去差不多，即使那表示要犧牲味道、健康或營養。對消費者來說，通常是很難戰勝大企業的。價格上漲，另一個結果就是加工食品的增加。對照現今和20年前的超市貨架，不難看出加工食品對比原始食材的大幅增長。以往放著一行行新鮮蔬菜的貨架，現在是越來越多的預先包裝的沙律盒、湯、快速即食品、預煮急凍食品或現成醬汁。通常，它們的成分名單都很長，包括很多你可能連發音也不會的化學物。事實上，現在很難在凍品部分找到新鮮牛奶或純乳酪，它們通常藏在一大堆「牛奶飲料」、「乳酪飲料」或添加糖或不同口味的加工製品中間。我們最近在超市中注意到一件事，同一品牌的朱古力牛奶竟比新鮮牛奶便宜！這是甚麼情況？普通純牛奶不應該是最基本的產品嗎？需要再經過幾個工序、加配料、經機器製成後，才可以製造出朱古力牛奶吧？為什麼可以更便宜呢？當天然產品的價格通常比較高，許多家庭必須做出艱難的決定──要減少消費，抑或選擇較不健康的食物。

▲ 超市中的預煮冷凍食品及加工食品愈來愈多

素食主義和其他特別料理是發展中國家的自然衍生的副產品。糧食價格不得不上漲，這是不可避免的。最重要的是保持食材的好質量。我的立場與許多其他人一樣，強烈建議必須非常注重並嚴格審視食品或食材的成分。 新鮮、純淨的食材總是令食物更美味，不摻假是我們準備好要付的成本、要冒的險！

參考資料

American Journal of Clinical Nutrition

http://ajcn.nutrition.org/content/78/3/526S.full



Economist

Vegetarians in Mongolia – Putting og in the yurt



Rolling Stone Magazine

http://www.rollingstone.com/feature/belly-beast-meat-factory-farms-animal-activists



（原文為英語，此為翻譯文章）

作者_Sunit Dattani@Regency Spices簡介：

自幼跟隨家人的食品生意業務到處去，2歲初次踏足新疆的葡萄乾合作農場！10多歲開始愛上烹飪，後來加入了香料行業。跟大家分享尋找香料之旅的所見所聞，還有傳統又充滿異國風味的食譜！希望人人都可以成為廚藝達人！

regencyspices.hk/ FB@Regency Spices

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