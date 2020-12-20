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【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】食素更長壽？ 素食主義、飲食習慣如何影響食品價格

名人薈萃 15:27 2020/12/20

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當人們發現素食者時，許多人最初會有許多疑問，例如：「如何攝取蛋白質呢？」 或「其實動物依然會死亡？」。 其實素食主義遠比這些狹義概念闊大得多，除了有無數方法可以吸收蛋白質，好像乳製品、扁豆、其他豆類等等，這只是其中一少部分。

Thali ─ 印度快餐中非常普遍的素食餐

 

事實上， American Journal of Clinical Nutrition 的研究發現，長期素食者的預期壽命比短期素食者更長（也比肉食者更長）。 下圖顯示了長期素食者（奉行素食17年以上）比短期素食者的壽命長了近4年。

 

American Journal of Clinical Nutrition 的研究發現，長期素食者的預期壽命比短期素食者更長

 

另一個令人驚訝的發現是，素食主義在世界上最出乎意料的地區開始漸漸流行。 數年前，《經濟學人》已指出，蒙古這個世界上最愛吃肉的地方之一，對開始對素食漢堡習以為常。 這種趨勢是基於更多城市化、國際化的社會。 隨著社會的知識水平提高，加上越來越多的本地證據表明，可以通過奉行素食來改善蒙古人心臟病的問題。 蒙古科技大學（Mongolian University of Science and Technology）的研究人員提供了確實的證據， 表明蒙古這個曾被稱為世界上最不食素的地方，非常需要奉行素食。

過去的10多年，我們開始注意到，人們對優質食品的需求正在急劇增長。 隨著許多發展中國家變得富裕，人口對糧食的需求發生了變化。 人們曾經滿足於吃米飯和廉價肉類以得飽足及體力，現在會想吃更多種類的食物。 社會更富裕，食物的選擇當然會更多。素食主義開始備受歡迎，並擴散開去。 此外，各種肉類、蔬菜、香草和香料也以驚人的速度被消耗。 難怪我們看到整體食材價格大幅上漲。香草和香料尤其如此──因為它們是在家裡煮食時增加味道的便宜方法，無需花錢購買昂貴的肉類，並且在素食和純素飲食中也很重要。

這個現象在大城市更為明顯。 例如在2005年，米芝蓮指南首次來到美國，更確切的是紐約，它給39家餐廳授予米芝蓮星級殊榮。到了2013年，紐約有65家餐廳獲得了米芝蓮星級殊榮，增長了66％！ 所有主要城市的情況都非常類似，越來越多高端餐廳不斷開業、滋長。 這種趨勢還伸向較小型的城鎮，那些曾經只提供本地美食的地方，現在我們看到很多外國餐館和特別料理的興起。

但是這些額外的食物是如何被生產的呢？ 實際的生產成本是多少？ 我們已經意識到肉類工業化的養殖成本。《滾石雜誌》（Rolling Stone Magazine）的一項深入研究工作發現，工廠化農場每年產生5億噸的動物廢物，地球26％以上的土地被用於動物放牧。先不談動物虐待和差劣的農場環境，這些額外的生產究竟來自何方？ 從成本層面看，增加土地幾乎是不可能的。 就算是在同一片土地創造更多的產量，也是非常困難。 最簡單直接的結果是價格上漲。 食品維權人士不斷抨擊大型公司，令越來越多的公司迫著轉而使用自由放養、有機和其他自然的生產方式。

隨著這個趨勢的發展，正常預計該是廉價肉類和食材將有所減少，合乎道德要求的食品將會增加。但是，有證據表明事實並非如此。正如我們見證過無數次一樣，價格上漲的第一個反應，就是尋找解決價格上漲的方法！這通常牽涉到摻假。以食材來說，對大型企業而言，摻假幾乎太容易了。混合多個品種或變種，使外觀看下去差不多，即使那表示要犧牲味道、健康或營養。對消費者來說，通常是很難戰勝大企業的。價格上漲，另一個結果就是加工食品的增加。對照現今和20年前的超市貨架，不難看出加工食品對比原始食材的大幅增長。以往放著一行行新鮮蔬菜的貨架，現在是越來越多的預先包裝的沙律盒、湯、快速即食品、預煮急凍食品或現成醬汁。通常，它們的成分名單都很長，包括很多你可能連發音也不會的化學物。事實上，現在很難在凍品部分找到新鮮牛奶或純乳酪，它們通常藏在一大堆「牛奶飲料」、「乳酪飲料」或添加糖或不同口味的加工製品中間。我們最近在超市中注意到一件事，同一品牌的朱古力牛奶竟比新鮮牛奶便宜！這是甚麼情況？普通純牛奶不應該是最基本的產品嗎？需要再經過幾個工序、加配料、經機器製成後，才可以製造出朱古力牛奶吧？為什麼可以更便宜呢？當天然產品的價格通常比較高，許多家庭必須做出艱難的決定──要減少消費，抑或選擇較不健康的食物。

 

超市中的預煮冷凍食品及加工食品愈來愈多

素食主義和其他特別料理是發展中國家的自然衍生的副產品。糧食價格不得不上漲，這是不可避免的。最重要的是保持食材的好質量。我的立場與許多其他人一樣，強烈建議必須非常注重並嚴格審視食品或食材的成分。 新鮮、純淨的食材總是令食物更美味，不摻假是我們準備好要付的成本、要冒的險！

參考資料

American Journal of Clinical Nutrition
http://ajcn.nutrition.org/content/78/3/526S.full

Economist
Vegetarians in Mongolia – Putting og in the yurt

Rolling Stone Magazine
http://www.rollingstone.com/feature/belly-beast-meat-factory-farms-animal-activists
 

（原文為英語，此為翻譯文章）

 

 

 

作者_Sunit Dattani@Regency Spices簡介：
自幼跟隨家人的食品生意業務到處去，2歲初次踏足新疆的葡萄乾合作農場！10多歲開始愛上烹飪，後來加入了香料行業。跟大家分享尋找香料之旅的所見所聞，還有傳統又充滿異國風味的食譜！希望人人都可以成為廚藝達人！
regencyspices.hk/ FB@Regency Spices

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撰文 : Sunit Dattani@Regency Spices

欄名 : THE SPICE INFLUENCE

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