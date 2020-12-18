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【輝瑞疫苗】有人嚴重過敏 惟美FDA指仍可注射

環球社會熱點 17:29 2020/12/18

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美國疫情持續之際，輝瑞（Pfizer）疫苗在美國施打，美國有護理員在接種輝瑞疫苗後，出現嚴重過敏反應。不過，美國食品及藥物管理局 （FDA）周四表示，輝瑞疫苗仍可繼續注射。另外，FDA亦未有如英國當局般更改指引，建議對食物、藥物有嚴重過敏史的人士避免接種輝瑞疫苗。

一名任職護理員的中年女性，周二（15日）在阿拉斯加州一間醫院接種輝瑞疫苗，接受注射後僅約10分鐘，便出現嚴重過敏反應，臉上及身體發紅出疹，並出現呼吸短促，心跳加快的症狀。

美國護理員接種輝瑞疫苗後 出疹過敏、呼吸短促 【下一頁】

醫院表示，事主過去沒有過敏史，而她在注射腎上腺素後，過敏症狀一度減輕，但過後又再出現過敏症狀，在接受類固醇及腎上腺素治療後，現時情況穩定 。

另外，《紐約時報》報道指，另外一名男醫護人員周三接種疫苗十分鐘後，出現眼部浮腫，頭暈及喉嚨痕癢。該男醫護人員被送往急診室接受腎上腺素、法莫替丁（Pepcid）及苯海拉明（Benadryl）的治療後，一小時內情況穩定並可出院。

FDA周四表示，將密切監察在接種輝瑞疫苗後出現過敏的事件，並與美國疾病控制和預防中心（CDC）合作調查引起這些反應的原因。

FDA又表示，會要求接種輝瑞疫苗的場所內，必須有立即治療任何嚴重的過敏反應的能力。

輝瑞早前亦指，藥廠會密切留意所有疫苗接種後出現嚴重過敏反應的報告，並有在需要時更新警告標籤的用字。

責任編輯：林嘉莉

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