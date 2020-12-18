【南韓疫情】連續3日新增確診破千 首爾現恐慌性搶購

▲ 南韓的新冠肺炎疫情嚴峻，已連續3日新增超過1,000宗確診個案。

南韓的新冠肺炎疫情嚴峻，已連續3日新增超過1,000宗確診個案。外界持續呼籲政府上調防疫級別，甚至採取封城措施遏制疫情。不少首爾民眾憂慮當局很快實施封城，紛紛外出搶購大量日用品。

【輝瑞疫苗】日本也用輝瑞？料最快明年3月起接種 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部指，截至周五（18日）凌晨零時，南韓單日新增1,062宗新冠肺炎確診個案，包括1,036宗本地感染個案及26宗海外輸入病例。作為重災區的首都圈新增757宗個案，包括首爾增393宗、京畿道增300宗及仁川市增64宗。

政府憂慮上調至最高防疫級別會嚴重打擊經濟，目前仍持謹慎態度。但當局表示將會要求出售非必需品的商店，及劇院、婚禮場地、網吧等場所關閉。另外，當局也將會限制進入超市的顧客人數。

【南韓疫情】爆疫病床近爆滿 首爾趕建「貨櫃病床」【下一頁】

南韓政府正考慮即使實施第三級防疫級別，仍允許大型超市繼續營業。但疫情嚴峻令民眾憂慮政府如封城，將難以到超市購買足夠數量的日用品。上周五（11日）至本周二（15日）期間，樂天超市的銷售額較兩周前增加13%，其中即食麵的銷售額同期更大增31.3%。

首爾引起恐慌性搶購潮，路透社引述1名首爾居民指，她已經在網上訂購數十包即食飯，又指自己身邊的親友都湧往大型超市。路透社又引述另一名首爾居民指，她得悉防疫級別可能很快就提高至第三級，屆時全國約15萬間美容院和髮廊都會關閉，因此她刻意把頭髮剪得比平時更短。

責任編輯：鄭錦玲