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【iBond 2020】專家料本港或連續半年通縮 何解iBond仍屢破頂

Hot Talk 20:27 2020/12/18

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iBond今日又再創上市新高，成交亦暢旺，專家指因吸引大戶的套息盤搶購。

iBond （04239） 屢闖上市新高，今天（12月18日）在港交所 （00388） 收市再破頂，收報104.35元，升0.05%；盤中交易曾高見104.45元，專家指官債未見頂，相信逼近105元的新關才止步，無懼有經濟師預計，本港或長達6個月陷入通縮，皆因市場憧憬2022年通脹重臨，或升逾2%，令以浮息計價的iBond，最高回報或有望達2.1厘，遂吸引套息的大戶偷步搶買。

專家看好官債價 逼105元新關才止步

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤預計，統計處將於下周一（12月21日冬至日）公布11月份消費物價指數（CPI），上月CPI再呈負數，跌0.5%；且以疫情暫未緩和，以及受去年豬肉等食品漲價，高基數效應所影響，相信12月再收縮0.5%，可能出現連續半年的通縮狀況。

不過，張敬勤補充，通縮只是短暫現象；放眼長綫，深信未來兩年本港恢復通脹，料2021年升1.5%，2022年更錄得約2.1%的漲幅。

張敬勤又說，以iBond的「保底息」兩厘，而聯儲局剛作今年最後一次議息保持偏鴿的立場，料兩年內難作加息，面對宏觀的零息大環境下，遂刺激熱錢追逐有兩厘穩健回報的套息交易。

至於iBond在銀行的場外交易報價（OTC）也持續高企，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉剛回應指，今天的參考價約為104元。

掛牌剛好逾满月的iBond，假如以今天最高曾見104.45元，抽中4手的擁躉（每手一萬元，且以票面值100元計），帳面勁賺1,780元，業界指，眼下面對新冠肺炎襲港且有惡化趨勢，難得有投資產品，不斷帶挈捧場客疫市賺錢，堪稱逆市奇葩。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

欄名 : iBond 2020

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