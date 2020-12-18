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【騰訊700】騰訊牽頭財團 增持環球音樂股權至20%

股樓投資 20:50 2020/12/18

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騰訊（00700）牽頭財團繼於今年3月收購環球音樂集團（UMG）10%股權後，決定行使購股權，再從法國維旺迪集團（Vivendi）手上收購額外10%的環球音樂股權，交易反映環球音樂最新估值為300億歐元（2,848億港元）。現階段交易仍待監管機構批准，料於明年上半年完成。騰訊今日微跌0.5%，收報580元，成交111.1億元。

【大行點睇】中金料丘鈦分拆業務利估值提升　料股價有近五成上升空間 詳情請看[下一頁]

騰訊、騰訊音樂（美：TME）、及其他投資者組成的財團於去年底與Vivendi達成協議，收購10%環球音樂股權，並有權於明年1月15日前以相同的估值額外收購環球音樂10%的股權。交易完成後，料財團持股將增至20%。

【美國制裁】被列入美國實體清單　中芯國際再被美國制裁 詳情請看[下一頁]

Vivendi表示，收購將有助環球音樂發展亞洲區業務。並且，雙方另有協議，騰訊音樂有權收購環球音樂大中華區業務的少數股權。

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撰文 : 趙家盈

經濟 騰訊控股（00700） 騰訊音樂（美：TME）

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