【ET講股通】梁耀康：資源股抬頭 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指今日高開低走，主要受新經濟股下跌，拖累全日跌179點，報26498點，大市成交1,665億元。

四巫日+ 指數換馬 美股今日或波動

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指續在區間窄幅橫行，出現下降軌，仍未突破，滬指則處於橫行區間窄幅上落，收於3400點下，中港股均呈整固格局。外圍相對較佳，道指呈爬樓梯向上格局，美股今日或波動，既因四巫結算日，也因指數換馬，Tesla收市後會納入標指。

另外，今日傳出美國有機會加碼制裁中國企業，包括中芯 （00981） ，打擊了市場信心，令港股受壓偏軟。不過，恒指整體仍處橫行格局，繼續炒股不炒市。

資源股方面 留意煤炭股、金礦股、鋁業股

梁耀康指出，資源股今日繼續有資金流入，短綫料續受追捧。以下板塊須留意︰

一、煤炭股。由於中澳關係緊張，減少買澳洲煤，以及內地經濟復甦、冬天取暖需求，拉動煤的需求，推升煤價，中煤能源 （01898） 今日便升逾6%。不過，要留意煤價走勢現時受短綫的政治因素影響，投資時需保持戒心，未必能長期持有。

二、金礦股。紫金礦業 （02899） 今日抽升逾5%，既因美滙指數下跌，亦因金價和銅價上揚。此外，比特幣衝上23,000美元，有資金會輕微離場，流入其他地方，或流入金礦股。

三、鋁業股。市場憂慮俄鋁 （00486） 再被制裁，令俄鋁今日急挫近8%，停泊在俄鋁的資金或流去其他鋁業股。

整體來說，美滙指數呈下跌趨勢，加上憧憬全球經濟復甦，對資源價格有支持。梁耀康建議，可逢低吸納資源股，但提醒勿太重倉，最多佔20%。例如江西銅 （00358） 若短期有調整，可考慮分注部署收集，看中綫回報。由於資源股對經濟周期敏感度高，所以值得留意，並要作季度評估。

另外，太陽能股亦值得留意，信義光能 （00968） 配股後繼續上升，整體仍受國策支持，風電股亦同樣造好，中國高速傳動 （00658） 和金風科技 （02208） 今日均上揚。 梁耀康建議，炒國策的話，可分途出擊光伏及風電設備股，但要留意上游股多於下游股，中傳動亦不宜太重注。

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