【ET講股通】梁耀康：資源股抬頭 同場加映答股環節 6點Go Live！ 股市 17:05 2020/12/18 分享： 逢交易日下午6時，《iMoney》主編孫運喜、客席主持梁耀康輪流講股論市，解答網民問題。 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康︰人行揼水 港股仍有機 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/17 【ET講股通】梁耀康︰人行揼水 港股仍有機 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：兩件大事 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/16 【ET講股通】孫運喜：兩件大事 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：危急關頭 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/15 【ET講股通】孫運喜：危急關頭 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：成也政策 敗也政策 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/14 【ET講股通】梁耀康：成也政策 敗也政策 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：三桶油大翻身 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2020/12/11 【ET講股通】梁耀康：三桶油大翻身 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 市況分析