  • 18°C
香港時間 : 20201218日 (五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：資源股抬頭 同場加映答股環節 6點Go Live！

股市 17:05 2020/12/18

分享：

逢交易日下午6時，《iMoney》主編孫運喜、客席主持梁耀康輪流講股論市，解答網民問題。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康︰人行揼水 港股仍有機 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2020/12/17
【ET講股通】梁耀康︰人行揼水 港股仍有機 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：兩件大事 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2020/12/16
【ET講股通】孫運喜：兩件大事 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：危急關頭 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2020/12/15
【ET講股通】孫運喜：危急關頭 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：成也政策 敗也政策 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2020/12/14
【ET講股通】梁耀康：成也政策 敗也政策 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：三桶油大翻身 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2020/12/11
【ET講股通】梁耀康：三桶油大翻身 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
市況分析

上一篇文章

【新股IPO】Coinbase擬美國上市　或成首家上市加密貨幣交易平台　估值至少80億美元

下一篇文章

【資產大升市】美股本周勁吸資近2800億元　規模迫近歷史新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】清科創業1945今日起招股　入場費4444元
【新股IPO】清科創業1945今日起招股　入場費4444元
【新股IPO】中國氣體工業投資1940下周一截止招股　孖展暫錄1.2億超購1.2倍
【新股IPO】中國氣體工業投資1940下周一截止招股　孖展暫錄1.2億超購1.2倍
【新股IPO】瑞麗醫美2135今截招股　孖展17.5億超購126倍（不斷更新）
【新股IPO】瑞麗醫美2135今截招股　孖展17.5億超購126倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945下周一截止招股　孖展錄得121.7億超購275倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945下周一截止招股　孖展錄得121.7億超購275倍（不斷更新）
【Vesync暗盤】Vesync 2148暗盤收市升7成　一手帳面賺逾3600元
【Vesync暗盤】Vesync 2148暗盤收市升7成　一手帳面賺逾3600元
【新股IPO】加科思1167近30萬人認購　超額認購298倍一手中籤率15% （附分配結果）
【新股IPO】加科思1167近30萬人認購　超額認購298倍一手中籤率15% （附分配結果）