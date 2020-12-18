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業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶

股樓投資 16:15 2020/12/18

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近去一年，賣樓移民個案增多，個別業主更不惜繳付辣招稅，蝕讓出貨。中原林曉丹說，元朗爾巒茵娜大道8座低層單位，實用面積450平方呎，兩房間隔，附連86平方呎平台。原業主於2018年5月，以650萬元買入單位，因即將移民，故要賣樓，單位原叫價640萬元，終減價7萬元，以633萬元易手，實用呎價約14,067元。由於原業主持貨不足3年，需付10%額外印花稅，涉及約63.3萬元，料扣除相關稅款，帳面蝕約80.3萬元。

代理又說，上述單位屬特色戶，一般來說，定價較標準戶貴，但翻查成交紀錄，本月初屋苑一個低層標準兩房單位，以652萬元易手，換言之，標準戶身價竟貴過特色戶。 

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據了解，新買家為同區上車客，心儀屋苑密度低，環境清靜舒適，加上上址為連平台特色戶，價錢吸引，故即決定入市自用。資料顯示，爾巒位於錦田映河路1號，發展商為新鴻基，於2013年9月開始入伙，建有74座，提供780個單位，實用面積由450平方呎起，至最大3,014平方呎。

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撰文 : 黃卓賢

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