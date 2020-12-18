【美股四巫日】四重結算＋Tesla入標指　美股恐巨震

美股今晚將迎來最後一個四巫日，適逢Tesla將於今日收市後獲納入標普500指數，市況料更波動。投資者正密切關注美股今晚表現。

四巫日（Quadruple witching day）又稱為四重結算日，即是期指、期權、股指、股權的結算。美股每年有4次這樣的結算，分別是3月、6月、9月、12月第三個星期五。由於接近季結時期，也是大型基金要提交投資報告予投資者的時間，因此相當重要。

根據歷史經驗，四重結算日成交會大增，開市和尾市時間商品價格和股市將會迎來劇烈震盪，尤其最後交易的一個小時。當日最後交易小時又稱為四巫小時（Quadruple witching hour），為紐約時間下午3時至4時，即本港時間周六清晨4時至5時。

在四巫日，衍生金融商品面臨到期結算，眾多投資機構、基金經理，以及廣大的投資者都要平倉、轉倉，也是市場籌備大量換手的時候。金融機構向投資者出售期權商品，為了避險，相對而言也必須反向建倉對沖，往往也會加劇某一方向的趨勢。

基金換馬或加劇波動

值得留意，Tesla今日收市後會納入標普500指數，大型基金換馬可能會加劇市況波動。Tesla市值逾5700億美元，追綜標普500指數的相關基金，除了全數減持被剔出股份外，亦需要沽出部份其他成份股，以買入相對比例的Tesla股份。

據官方的2019年資產統計，標普500指數基金規模達4.6萬億美元，主動基金6.6萬億美元，總基金規模共11.2萬億美元，其中交易所買賣產品（ETP）規模達8162.4億美元。以Tesla納入約1%計，預期ETP最少買入82億美元。另外，高盛此前發表報告指出，Tesla入標指或引發美國主動大型股互惠基金80億美元追入。

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編輯：吳敏芳