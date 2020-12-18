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法國總統府: 幾乎肯定馬克龍出席歐盟峰會受感染

環球政經 15:16 2020/12/18

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法國總統馬克龍週四確診新冠肺炎，法國總統府表示，幾乎肯定馬克龍是在上周出席歐盟峰會時感染新冠病毒。

法國總統馬克龍 確診新冠肺炎下一頁

馬克龍確診新冠肺炎後首次露面，以視像方式主持政策會議。席間馬克龍並無提及自己感染新冠肺炎，全程一直戴上口罩，發言時聲音亦見清晰。

分三階段免費為民眾接種 法國料下月初啟疫苗接種工作下一頁

總統府在調查後表示，根據馬克龍出現病徵的時間推斷，相信他很大機會在上周出席在比利時舉行的歐盟峰會時受感染。同場有多個歐洲元首，包括德國總理麥克爾、西班牙首相桑切斯及歐洲理事會主席米歇爾。發病前一天，馬克龍亦曾與葡萄牙總理科斯塔會面。

總統府又承認，馬克龍本週一出席經濟合作及發展組織60周年紀念活動時，違反法國防疫規定，與經濟合作及發展組織秘書長古里亞握手，但強調馬克龍經常洗手，嚴格執行防疫措施。

據悉，桑切斯及科斯塔已經接受病毒檢測，結果呈陰性，但仍會自我隔離。德國政府亦表示，默克爾在出席峰會後數天接受檢測，結果同樣呈陰性。

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撰文 : 林展鋒

法國 馬克龍 米歇爾 默克爾 德國 葡萄牙 西班牙 歐洲理事會 歐洲 歐盟
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