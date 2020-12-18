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【新冠肺炎】衣物佈滿病毒？　科研品牌推出5分鐘智能消毒衣物間

商業 16:08 2020/12/18

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新冠肺炎疫情繼續肆虐，人們對日常衛生情況更見關注，特別是在身上的衣物。有生活用品品牌瞄準商機，推出智能消毒衣物間。

【創業兵團】年輕設計師創珠寶首飾品牌　採3D打印技術製作

科研生活品牌InnoTier主打研發及生產一系列抗疫消毒產品，最新的便攜性InnoSpace五分鐘智能消毒衣帽間將於12月20日起接受訂購，有3款不同尺寸，包括長度 80 厘米、110 厘米及 150 厘米。該衣帽間聲稱使用UVC 消毒程序，可消毒多種衣物，如大褸、外套、牛仔褲、連衣裙，甚至晚裝長裙、婚紗；可於居家、辦公室及旅行使用。

除此之外，InnoTier 亦預告將於明年1月中推出 IN-Travel 的全新科技系列「 AgDESMO 休閒抗菌服飾」。該系列針對為出外公幹、留學，需要乘坐飛機或長途車、長時間需要外出工作的顧客而設；現時將率先接受網上預購。該些服飾包括抗菌保護外套、衛衣及休閒褲，以99.9%純銀紗線織入布料纖維，據指符合美國 ASTM 抗菌測試標準，細菌過濾效率(BFE)>99.5%，可清洗高達 200 次。

【智能家居】消費電子產品品牌MOMAX　加盟香港寬頻智能家居生態圈

【防疫抗疫基金】酒吧業諷政府抗疫「針對性」開刀　惟資助杯水車薪欠精準

責任編輯：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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