【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減

疫情未見有放緩跡象，樓市減價盤處處，業主也普遍願意提供議價空間。最近黃埔花園錄得一宗成交，業主放盤半小時即成功沽出單位，而且是「零議價」成交，究竟單位有何吸引力?

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香港置業區域董事馬漢偉表示，該行日前促成一宗黃埔花園3房套單位買賣成交，單位為黃埔花園12期6座低層A室，3房套連多用途房間隔，望開揚公園景，實用面積約729平方呎。馬漢偉指，業主以約1,000萬元放盤上述單位，半小時即吸引區內客洽詢，最終「零議價」成交，實用呎價約13,717元。馬漢偉指，由於上述單位位於低層，業主也急於沽貨，故樓價稍低於市價。

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據了解，新買家為區內換樓客，一直希望物色黃埔花園12期的大單位，目標是找到樓價約一千萬元以下的3房，惟現時屋苑3房，就算是低層或質素較差的單位，樓價已逾1,000萬元。最後該買家成功遇上上述單位，質素亦不俗，故即拍板入市。



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撰文：陳詠妍