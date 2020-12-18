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【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減

股樓投資 16:04 2020/12/18

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疫情未見有放緩跡象，樓市減價盤處處，業主也普遍願意提供議價空間。最近黃埔花園錄得一宗成交，業主放盤半小時即成功沽出單位，而且是「零議價」成交，究竟單位有何吸引力?

【筍盤推介】 單位不設窗台間隔四正超實用 2房樓價由「5字頭」減至「4字頭」，詳見【下一頁

香港置業區域董事馬漢偉表示，該行日前促成一宗黃埔花園3房套單位買賣成交，單位為黃埔花園12期6座低層A室，3房套連多用途房間隔，望開揚公園景，實用面積約729平方呎。馬漢偉指，業主以約1,000萬元放盤上述單位，半小時即吸引區內客洽詢，最終「零議價」成交，實用呎價約13,717元。馬漢偉指，由於上述單位位於低層，業主也急於沽貨，故樓價稍低於市價。

【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出，詳見【下一頁

 

據了解，新買家為區內換樓客，一直希望物色黃埔花園12期的大單位，目標是找到樓價約一千萬元以下的3房，惟現時屋苑3房，就算是低層或質素較差的單位，樓價已逾1,000萬元。最後該買家成功遇上上述單位，質素亦不俗，故即拍板入市。


【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房，詳見【下一頁

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撰文：陳詠妍

放盤 疫情 黃埔花園

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