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【長和系】長和售950億元歐洲資產獲通過 交易後料減債及回購股份

股樓投資 21:12 2020/12/18

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長和（00001）今日舉行特別股東大會，通過旗下長和網絡（CK Hutchison Networks）出售歐洲電訊發射塔資產權益予 Cellnex的交易決議案，涉資100億歐元（約949億港元）。長和現升0.6%，收報54.45元，成交5.1億元。

李澤鉅指，公司會考慮將部分交易所得分配至市場股份購回計劃。而董事會會考所有情況，以為集團及股東爭取最佳利益。他又指，是次交易將有助降低集團的債務水平。就交易調整後，集團於2020年6月30日的債務淨額對總資本淨額比率將由25.6%降至15.2%。

【大行點睇】中金料丘鈦分拆業務利估值提升　料股價有近五成上升空間  詳情請看[下一頁]

國際評級機構惠譽發表分析報告指，料長和出售有關資產後，可增加投資5G的財務彈性，並解決自由現金流的壓力。目前，交易仍待當地監管機構批准，料可在2021年或完成整個交易，目前予長和電訊的「BBB＋」評級未反映交易影響，目前該行予長和的評級為「A-」。

【美國制裁】被列入美國實體清單　中芯國際再被美國制裁  詳情請看[下一頁]

該行預期，長和將會繼續以審慎態度管理資產，並會將交易所得用於去槓桿及股東回報，並預測調整後營運現金流（FFO）淨槓桿率會提升至2.6倍至2.7倍。

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撰文 : 趙家盈

經濟 長和（00001）

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