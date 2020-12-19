【中概股】內地影視業受重創　愛奇藝配股集資能撐幾耐？

▲ 內地影視寒冬，影視公司如何自救？

內地影視行業損失慘重，在內、外環境雙重挑戰下依然未見曙光，不少影視公司通過發債、配股或變賣資產等途徑「自救」。串流媒體愛奇藝（美：IQ）雖受惠於疫情，收入和用戶顯著增長惟仍未盈利，反而資金緊張、基本面有進一步惡化的趨勢，其於16日宣布配股及發債 ， 集資共15億美元。但市場並不買賬，股價兩日累跌22%。又有周星馳公司業績慘淡、傳對賭失敗被迫抵押豪宅。周星馳抵押豪宅、愛奇藝配售又能苦撐多久？

內地影視業受重創，愛奇藝背靠的大股東百度（美：BIDU）幫助有限，市場原寄希望於騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 的併購挽救愛奇藝，但由於近期反壟斷政策及固有的併購風險而不了了之。又傳字節跳動擬收購愛奇藝，惟百度不太可能考慮該選項。迫於財務狀況及基本面繼續惡化，愛奇藝最終選擇配股和發債以緩解燃眉之急。

愛奇藝計劃配售 4000萬股ADS，每股ADS作價 17.5美元，以及 8億美元2026年到期的可換股優先票據，合共集資15億美元，主要 用於擴大和加強內容提供，提升技術，作為營運資本及其他一般公司用途。這筆錢又能夠支撐愛奇藝燒多久？

根據集資用途及翻查今年第三季財報，愛奇藝上季內容成本方面的開支為6.92億美元，研發費用為9870萬美元，公司營運開支約為2億美元，一共為9.91億美元。而截至第三季，公司仍有現金及現金等價物等11億美元，加上是次集資15億美元，意味公司仍可以支撐2個季度。

周星馳公司業績重虧、對賭失敗 抵押11億豪宅

愛奇藝只是陷入財務困境的影視業中一個縮影。有內地媒體報道，2020年迎來影視業對賭兌現期，對賭失敗例子頻發，周星馳為其中之一。周星馳於四年前簽下「對賭協議」，在2016年至2019年間，淨利潤分別不得低於1.7億元（人民幣，下同）、2.2億元、2.9億元以及3.6億元，4個財政年度共計淨賺10.4億元。若達不到該目標，周星馳需自掏腰包補償或回購股份。

而今年恰逢內地影視業寒冬期，加上疫情爆發，幾部「星式喜劇」口碑、票房均雙底的窘境，周星馳對賭失敗，或需要支付數億元的業績補償款。

周星馳在今年6月被爆將估值超過10億元的太平山頂的超級豪宅「天比高」抵押給摩根大通，藉此套現約5億港元，有可能用於填補對賭協議的差價。

另外，周星馳旗下比高集團 （08220） 在中國經營影院，同樣業績慘淡。比高公布截至今年9月底止，半年虧損進一步擴大至1413萬元。股價由6月高位0.098元，跌至現時0.048元，累跌逾5成，市值僅4105萬元。

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編輯：陳華