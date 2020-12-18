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網紅蘇淼淼持刀劫案有進展 警拘9名男女 起回部分贓物

環球政經 16:04 2020/12/18

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被稱為「富家女」KOL的網紅蘇淼淼上月在「一號‧西九龍」寓所內遭3名持刀男子闖入，賊人將她、外傭，以及其6個月大兒子綁起，劫走貴重物品，事後蘇淼淼聲稱總值1000萬元的財產，蘇淼淼其後在網上懸紅200萬緝兇。

【屋邨網紅@iM網欄】想粉絲所想 挑選好盆菜：【下一頁

最新消息指，警方經調查後，已拘捕9名男女，並起回部分贓物，部分名貴手袋收藏在山坡。該網紅聲稱損失財物約值1000萬元，但警方指財物約值360萬元。

【社交轉運大法@IM網欄】你今日睇左未 為何網紅們更愛IG Story？：【下一頁

據悉，疑犯利用鄰座一個空置單位的門卡進入大廈行劫，更懷疑匪幫曾在空置單位短暫逗留過，正循線索追緝3名涉案的中國籍男子。至於其餘被拘捕人士涉及什麼罪行，警方會與記者會詳細交代。

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責任編輯：翁嘉陽

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