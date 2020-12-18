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【美團股價】美團被指「大數據殺熟」 官媒批「不顧吃相，要改！」

新經濟追蹤 15:31 2020/12/18

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美團被用戶指控「大數據殺熟」，官媒新華網發表評論文章批其做法「殺雞取卵」。

美團 （03690） 繼騎手風波後再被推向風口浪尖，一篇名為《我被美團會員割了韭菜》的文章在內地網絡流傳，文章作者稱，在美團上的同一家店鋪、同一個配送地址、同樣時間點餐，會員比非會員的配送費更高。文章續指，原本以為開通外賣會員更省錢，但附近幾乎所有外賣商戶的配送費比非會員高1至5元人民幣。

美團「大數據殺熟」（互聯網公司利用所擁有的的用戶數據，對老用戶實行價格歧視）瞬間在內地社交平台引起熱議，有用戶指控，除了配送費更高外，同一家餐廳下單兩三次後就會加價，開通會員後滿額消費優惠反而減少等。

美團股價今日走弱，午後曾跌3.5%，最新仍跌2.5%，報278元，成交38億元。

美團：配送費差異與會員身份無關

美團其後發表聲明表示，配送費差異與會員身份無關，通過與用戶確認，是由於軟件存在定位緩存，錯誤地使用了用戶上一次的歷史定位，與用戶實際位置產生偏差，導致配送費預估不准確。

美團續指，「毋庸置疑，定位緩存問題導致配送費預估不准，是我們的問題，這裡向用戶誠懇致歉。目前，產品和技術同學也已經成立專門團隊，正在與用戶進一步溝通解決訪問，提升產品和服務水平。」

官媒：君子愛財，需取之有道

不過今日官媒發聲，新華網發表評論文章稱，「大數據殺熟」已在多個網絡平台引發爭議，這些網絡平台用大數據分析消費者購買能力，「大刀霍霍『砍』向『熟客』」，「但君子愛財，需取之有道。透支消費者信任無異於殺雞取卵，漠視消費者權益就等於自毀前程。」

文章又指，互聯網時代，海量數據和數字技術賦予了企業更敏銳的洞察力，「別只盯著那一兩塊錢，那不是『韭菜』，那是日子，是民生。」「不管是技術疏漏還是大數據瑕疵，該改的要改。誠信無價，群眾利益無小事。想長遠點，你們的征途應是星辰大海。」

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編輯：陳健婷

香港股票 美團－W（03690）

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