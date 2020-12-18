抗通脹必備？　比特幣一度升穿23000美元

加密貨幣比特幣再次上脹，一度升穿23,000美元。據CoinDesk顯示，Bitcoin今日（18日）一度升穿23,000美元創歷史新高，其後回落至22,000美元。

在今年1月Bitcoin於7000美元至9000美元之間徘徊，在今年3月17日時，一度跌穿5000美元，報4944.7美元。有市場人士分析指，由於美國聯儲局採取的增加貨幣供應政策，或會推動通脹預期和美元的貶值，而比特幣成為對抗通脹的投資產品。《CNBC》報道，加密貨幣市場數據供應商 CryptoCompare 行政總裁 Charles Hayter表示，由於資產管理者將比特幣加入投資組合，產生骨牌效應，而推升比特幣價格。

雖然Bitcoin大升，如果買的話，看似可以賺到「盆滿鉢滿」，但也被外界批評這種加密貨幣是一種欺詐，而且在現實世界中沒有任何用處。

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責任編輯：黎淑雯

