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Uber將為美國接種新冠肺炎疫苗人士　提供免費乘車服務

科技 21:00 2020/12/18

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美國大型叫車服務平台Uber宣佈，為了向當地居民提供更安全的服務，將為接種新冠肺炎疫苗的人士，免費提供1000萬次乘車服務。

新冠肺炎疫苗終於面世，英國、美國、加拿大等地陸續開始為特定人士接種。最近，美國大型叫車服務平台Uber宣佈，為了向當地居民提供更安全的服務，將為接種新冠肺炎疫苗的人士，免費提供1000萬次乘車服務。

目前，Uber已與美國城市聯盟（National Urban League）、National Action Network等機構合作，為接種疫苗人士提供免費乘車服務。其行政總裁Dara Khosrowshahi在博客中表示，希望透過此政策，為有需要幫助的人士提供安全服務。 據外媒報道，較早前，Uber曾公開向美國疾病預防控制中心，以及50名美國州長致信，要求優先為前綫工作的Uber司機接種疫苗，以助日後為社區提供服務。

<<YouTube修改廣告機制　非合作夥伴YouTuber未必獲分紅收入

<<放棄發展自動駕駛業務　Uber出售ATG部門予Aurora

此外，在疫情期間，Uber曾經推出「Move What Matters」全球性計劃，為全球醫護人員、長者及有需要人士，提供共1,000 萬次免費行程及餐點。

責任編輯：李寶如

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