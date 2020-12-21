【公關大娜移@iM網欄】儀式感、小確幸  鼓動正能量

粵劇舞台有一道「虎度門」，演員一旦走過那道門，就完全地忘我，將自己交給舞台、投入角色。

報章正式㩒掣印刷前會出一套藍紙，用作最後的校對，確保萬無一失，總編上面簽個字，方可作實開機編印。

從前揹著菲林相機出行的年代，按快門前，心頭縈繞無盡的忐忑，三番四次校測鏡頭角度、調試光圈，絕不想因草率白白浪費掉一格菲林⋯⋯

這些重要的儀式感，乃衍生自資源稀缺和不可逆轉的結果，故在按紐啟動之前，大夥兒都非常地小心翼翼，反覆練習核查，以確保萬無一失。

來到電腦世代，啥都可刪除、還原、修改，甚至重設。網絡原住民的態度愈發輕鬆隨意，發了朋友圈，隨時隨地可刪掉；臉書的內容出錯了，全天候任意編輯修改。「太便利」、「任你改」隨之而來的是「太隨便」、「輕犯錯」。街頭巷尾中，莊重的儀式買少見少。獵頭朋友投訴，願意穿正裝見工的年輕人已是稀有動物，問應徵者「點解唔打呔」，他酷酷地回你一句「屋企冇呔」。

村上春樹話：「儀式是一件很重要的事。它讓我們對在意的事情心懷敬畏，讓我們對生活更加銘記和珍惜。」穿正裝上班去，頗有士兵穿盔披甲抖擻精神、上陣迎敵的意味。

《小王子》說，「儀式感就是使某一天與其他日子不同，使某一時刻與其他時刻不同。」擁有儀式感有助激發對生活的熱愛，朝花夕拾更多的「小確幸」，把普通的日常變成不普通；也是認真、尊重、敬畏和熱愛生活的態度。

您不妨從日常小處試一試：

• 每次出門前一定要略施粉黛，檢查自己的穿著打扮。襯衣領和袖口，永遠白淨清新，不留污漬。

• 做自己喜歡的事情：讀書、聽音樂、瑜伽、看戲、品茶⋯⋯即使一個人的屋簷，也不忽略細節，享受生活。

• 約會不小心遲到，對別人禮貌地說對不起；逢年過節時，回家探望家人；雨天開車路過泥濘，把車開慢，以免污水濺及路人。

• 對工作保持熱忱，即便周圍的人敷衍了事，也堅守信念。對不知道和含糊不清的事，常常探索和求知。

• 擁有專長與嗜好；保持心中的熾熱，在平淡的中尋找溫度。



疫境中，日日口罩半遮臉，在下身為「外貌協會」的核心成員，天天堅持「好眉、好貌、好衣裝」返工，風雨不改，很多人或許對此嗤之以鼻，但這就是我的儀式、我的小確幸，也算是對無趣現實注入正能量，調劑一下。一如村上大師：「想要在日常生活中找到自己的細小而確實的幸福感，簡單如做完劇烈運動後，來杯沁涼啤酒的暢快感覺。」

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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