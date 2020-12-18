【樓市熱話】公屋富戶「最恐怖」 網民指月入4、5萬大有人在？

公共房屋的重要性無容置疑，而為了滿足港人的住屋需求，普遍市民也認為加建公屋可以有助民生。申請公屋要合乎相當資格，其中一項是要符合入息資格，不過有網民卻指出公屋體系當中存在著不少富戶，令真正有需求的市民無法入住。

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有網友表示，認識有人月入4、5萬，只不過現金出糧，令他們可以偷偷租公屋，可以獲得政府資助之餘，同時不用交稅。及後網民以另一位朋友作例子，月入與公屋富戶相約，有4、5萬一個月，但因為透過銀行出糧，沒有任何資助，要交稅、供樓樓或租樓，實制收入比「公屋富戶」少。

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「樓主」更對呼籲大家不要認為住私人樓一定較富有，有些的工資可能有足夠的能力上車，卻為了累積更動現金流，以及物業之外的財產，才會留在公屋，變相令真正有需要的人一直輪侯不到公屋，佔用社會資源。

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責任編輯：翁嘉陽