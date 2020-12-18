【大行點睇】中金料丘鈦分拆業務利估值提升　料股價有近五成上升空間

中金發表報告指，料丘鈦分拆業務有助其提升估值，料股價仍有48%升幅。

報告指出，丘鈦計劃分拆旗下攝像模組業務於內地上市，該業務去年銷售佔整體收入79%，預計分拆上市獲得資金將幫助丘鈦科技維持智能手機攝像模組業務的競爭優勢，同時推動公司將模組產品線拓展至更多智能移動終端，例如汽車、物聯網、機械人等業務。

該行又指，上半年汽車和物聯網等新業務收入佔比少過5%，隨著5G時代來臨，我們預計新業務將受惠自動駕駛系統及機械人，相信有望推動業務增長。

基於分拆上市有望提升價值，故維持「跑贏行業」評級，目標價17元不變，折合預期明年11倍市盈率。

丘鈦早前公布，現正考慮可能分拆全資附屬昆山丘鈦微電子，並於深交所或上交所獨立上市；但至今尚未向任何中國相關監管部門提交任何正式上市申請。昆山丘鈦主要從事設計、研發、製造及銷售應用於手機、汽車及物聯網等智能移動終端的攝像頭模組。

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