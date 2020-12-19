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瑞典國王承認群體免疫失敗 憂自己也中招

環球社會熱點 12:50 2020/12/19

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新冠肺炎疫情持續，多國都實施嚴厲的防疫措施，但瑞典卻採取放任策略，希望達至群體免疫，使當地新冠肺炎疫情肆虐。瑞典國王卡爾16世古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）於全國電視講話中直指瑞典抗疫不力，未能於新冠肺炎疫情下保護人民生命。

瑞典外交官否認尋求群體免疫 【下一頁】

古斯塔夫發表全國電視講話時，直言瑞典的防疫措施失敗。他表示「我相信我們失敗了，國民在艱難的環境下承受痛苦，導致大量新冠肺炎患者死亡，這是很可怕的。」（I think we have failed. We have a large number who have died and that is terrible.）

他續指，在疫情期間，無法與已故的家人好好告別是最痛苦及折磨。而現年74歲的他亦感覺自己與新冠病毒愈來愈近，不希望出現此情況。

瑞典首相勒文（Stefan Lofven） 亦認同國家放任寬鬆防疫措施失敗的事實，造成多名國民患上新冠肺炎後死亡。

事實上，瑞典一直採取非常寬鬆的方法應對疫情，希望達至群體免疫，從未實施過全面封城或強逼市民配戴口罩等措施，如常開放酒吧及食肆等公眾場所。

荷蘭封城5周 家庭每日限接待2名訪客 【下一頁】

瑞典只依靠市民自律及公民責任防疫，因而被視為「佛系 」抗疫。導致瑞典錄得近35萬宗新冠肺炎確診個案，超過7,800名患者死亡。確診個案及死亡數字都遠高於鄰近的北歐國家。

直至本周初起，瑞典政府要求首都斯德哥爾摩（Stockholm）學校內盡快為所有13至15歲學生改為遙距學習。此外，聖誕節期間的社交距離建議亦於周一起生效，取代以往只針對特定地區的指引。

瑞典政府同時亦建議市民不要多於8人進行戶外活動，以及避免乘搭地鐵及巴士。

責任編輯：郭麗明

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