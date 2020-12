【瑞典疫情】國王承認群體免疫失敗 憂自己也中招

新冠肺炎疫情持續,多國都實施嚴厲的防疫措施,但瑞典卻採取放任策略,希望達至群體免疫,使當地新冠肺炎疫情肆虐。瑞典國王卡爾16世古斯塔夫(Carl XVI Gustaf)於全國電視講話中直指瑞典抗疫不力,未能於新冠肺炎疫情下保護人民生命。

古斯塔夫發表全國電視講話時,直言瑞典的防疫措施失敗。他表示「我相信我們失敗了,國民在艱難的環境下承受痛苦,導致大量新冠肺炎患者死亡,這是很可怕的。」(I think we have failed. We have a large number who have died and that is terrible.)

他續指,在疫情期間,無法與已故的家人好好告別是最痛苦及折磨。而現年74歲的他亦感覺自己與新冠病毒愈來愈近,不希望出現此情況。

瑞典首相勒文(Stefan Lofven) 亦認同國家放任寬鬆防疫措施失敗的事實,造成多名國民患上新冠肺炎後死亡。

事實上,瑞典一直採取非常寬鬆的方法應對疫情,希望達至群體免疫,從未實施過全面封城或強逼市民配戴口罩等措施,如常開放酒吧及食肆等公眾場所。

瑞典只依靠市民自律及公民責任防疫,因而被視為「佛系 」抗疫。導致瑞典錄得近35萬宗新冠肺炎確診個案,超過7,800名患者死亡。確診個案及死亡數字都遠高於鄰近的北歐國家。

直至本周初起,瑞典政府要求首都斯德哥爾摩(Stockholm)學校內盡快為所有13至15歲學生改為遙距學習。此外,聖誕節期間的社交距離建議亦於周一起生效,取代以往只針對特定地區的指引。

瑞典政府同時亦建議市民不要多於8人進行戶外活動,以及避免乘搭地鐵及巴士。

責任編輯:郭麗明