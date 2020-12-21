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【屋邨網紅@iM網欄】期待再與讀者交流 有緣再會

名人薈萃 09:29 2020/12/21

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「內地口紅一哥」李佳琦，經常在直播說的口頭禪：「Oh My God 買它買它」、「Amazing」、「我的媽呀」、「高級」等等......直播關鍵字已經成功幫一眾粉絲洗腦。鞋佬的偶像是李佳琦，相信粉絲們都知道，在日前鞋佬生活百貨直播中筆者終於一償所願，可以跟偶像做同一件事，就是直播介紹口紅，鞋佬也可以向全世界大聲講「買它買它買它！」

當然鞋佬有自己的直播Style，常常聽到粉絲們說：「每次看鞋佬生活百貨的直播視頻，又控制不住自己的手，錢包的錢飛走了！」當晚直播，鞋佬除了可以一償心願之外，亦沒有失去自身的直播表現特色，加入了自身及團隊的元素，沒有給人一種抄襲的感覺。

創新才能走在最前
講起抄襲，不少直播平台和直播帶貨網紅都只會模仿抄襲別人，沒有自身特色，甚至沒有平台的特色，這也是他們帶不到貨，慢慢被市場淘汰的原因之一。

筆者旗下兩個平台，之所以能一直走在香港直播平台最前的位置，是因為團隊不斷創新，不斷優化，推動公司發展，才能將不可能變成可能。

另外，在此鞋佬要和各位讀者講聲再見，因為公司的發展出現很大變化，筆者要花更多精力及時間在團隊運營上，暫時未能兼顧此專欄。說真話是很不捨，這段日子和讀者們的交流，畢生難忘，但無奈真的要和大家說再見了，希望以後再有機會再和大家交流。各位，我們Facebook直播見！

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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撰文 : 鞋佬

欄名 : 屋邨網紅

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