內地金融科技平台整改雷厲風行 多間平台下架互聯網存款產品、京東金融為借貸廣告道歉

▲ 市場消息傳出，多間金融科技平台正在逐漸下撤互聯網存款產品。

內地媒體報道螞蟻集團下架互聯網存款產品後，市場消息傳出，多間金融科技平台正在逐漸下撤互聯網存款產品，相關金融產品數量大幅下跌。

螞蟻集團下架互聯網存款產品，詳情可看﹕【下一頁】

據報道，部分互聯網存款產品數量較多的平台，例如京東 （09618） 旗下的京東金融從11月尾已陸續將銀行存款產品下架，現時京東金融共有36個正在發售的銀行存款產品，比11月底時的產品數量（91個）大幅削減超過一半。此外，報道亦指，陸金所（美﹕LU）平台的發售產品數量從11月的61個產品下跌至27個。

▲ 內地現時網上有不少金融科技平台提供借款、存款等服務。(京東金融)

▲ 內地現時網上有不少金融科技平台提供借款、存款等服務。(京東金融)

相關行業人士透露，除了平台逐步減少互聯網存款產品的數量外，銀行在最近監管漸趨嚴緊的氣氛下，也放慢了產品的發放速度。

互聯網存款產品為何被盯上？

外界猜測，是次互聯網存款產品出現下架潮，與人行金融穩定局局長孫天琦近日兩次針對互聯網存款產品發表講話有關。

孫天琦最近在三日前（15日）發表演講，提及互聯網存款的流動性跟傳統儲蓄存款不同，並指這類金融業務提供銀行產品和服務，屬於「無照駕駛」的非法金融活動，應當納入金融監管範圍。

孫天琦指，部分中小型銀行吸收互聯網存款而來的資金，從資金來源來看，它們已成為全國性銀行，而銀行通過互聯網平台吸收存款的規模早已超過其風險管理能力。加上互聯網存款存款穩定性遠低於線下，以異地客戶為主，增加了銀行管理流動性的難度。因此孫天琦指，要針對互聯網金融的線上模式完善監管體系，制定統一監管指標。

互聯網存款只是第一步？ 京東金融為借貸廣告道歉，稱「為追求業績而迷失自我」

除了互聯網存款外，今月銀保監主席郭樹清亦有放話劍指互聯網貸款。當時他批評部分互聯網金融機構為誘導過份消費，放貸給欠缺還款能力人士。

近日京東旗下京東金融的短片借貸廣告被外界抨擊其廣告歧視低下階層，鼓吹錯誤價值觀，京東在微博發文兩次道歉，指操作團隊「一味為了追求業績，迷失了自我」，團隊的文化和價值觀出現了問題。

郭樹清指部分科技公司跨界經營金融業務，需關注新「大而不能倒」風險，詳情請看﹕【下一頁】

該廣告內，一名身穿工作服的男子跟其母親一同乘坐飛機，他的母親表示不適，男子要求空姐打開窗戶，空姐對該名男子表示，提升艙務等級費用需要1,290元，暗示只有付錢才能令其母親獲得舒適的航空體驗。

男子表示賬戶只有50多元，另一名男子見狀，表示該筆款項由他來幫忙，並拿走男子的手機，為他在京東金融旗下的金條服務借了15萬元人民幣的款項，並指以後這筆錢可以用來應急，以免「讓人笑話」。

部分網民指，出現這類鼓吹錯誤價值觀的借貸廣告的原因，是因為互聯網借貸服務用戶來源不穩定，企業需要用額外的手段去刺激借貸需求，因此出現此情況。

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編輯﹕賴奕羚