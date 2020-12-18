【白宮疫情】候任白宮高級顧問確診　拜登病毒檢測呈陰性無密切接觸

美國新冠疫情持續蔓延，早前傳出現任白宮團隊有多人確診，美國總統當選人拜登（Joe Biden）的過渡團隊本周四（17日）稱，候任白宮高級顧問里士滿（Cedric Richmond）確診新型冠狀病毒肺炎。據報里士滿曾於拜登一同參加競選活動，拜登周四亦接受新冠病毒檢測，最終結果呈陰性。

里士滿本周二（15日）曾前往亞特蘭大，參加喬治亞州民主黨參議院候選人競選活動，當日拜登亦在現場。里士滿於活動翌日出現病徵，且檢測呈陽性，他將於14內內居家隔離，直至連續兩次檢測結果為陰性後才能重返工作崗位。

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拜登過渡團隊發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）強調稱，拜登與里士滿是在戶外會面，交談時間不超過15分鐘，且皆有佩戴口罩，因此並不算密切接觸。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）指引，任何人與新冠肺炎確診患者距離1.8米以內接觸15分鐘以上，即被視為密切接觸者，需要進行自我隔離。

法國總統馬克龍 確診新冠肺炎【下一頁】

除了里士滿以外，美國政界已經有多位人士曾感染新冠肺炎，包括現任總統特朗普（Donald Trump）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）以及多名白宮幕僚。本周四法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦被證實確診感染新冠肺炎。

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