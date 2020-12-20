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【裏裏外外@iM網欄】 兩個簡單動作，令你不再晚晚被夜尿困擾

名人薈萃 08:30 2020/12/20

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雖然年近歲晚，但疫情嚴重，不可到處亂跑，最安全的地方便是躲在家中，休養生息。

不經不覺下星期便是冬至。每到冬天，相信大家最喜歡的便是走進暖笠笠的被窩裏，一覺睡到大天光，早上也不願意起床。不過好多人每晚正當好夢正甜時，突然要去洗手間，或者每晚要起床好多次去夜尿，特別難受。

今次教大家兩個簡單的動作，可以紓解這夜尿問題。夜尿多大部原因是腎虛，所以我們要強化腎功能。

Tips 1（圖1、2、3）
首先打開右手掌，尾指是腎經行走的路徑，用左手拇指從右尾指指尖推按至右尾指指根，做100次後。右尾指做完後，再轉左手做100次，每天持續做，可以補充腎氣不足。

記得每次推的方向是由尾指指尖推至指根，然後再由指尖推再至指根，不是來回再由指根推至指尖。推的時候可以加些按摩膏或精油，感覺特別舒服。

Tips 2 （圖4、5）
如果因為腎虛而引致腰酸、尿頻、失眠等問題，要留意這個簡單抖動的動作，能有效提升腎功能。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

首先我們兩腳平衡站立，與肩同寬，雙手握權，權背放在兩腎位置，同時抬起腳踭（圖6），然後放下，再抬起腳踭放下，持續抬起腳踭放下。這樣不斷的抖動雙腳約5 分鐘（長者做2 分鐘），這時身體也會抖動起來，令握背與兩腎摩擦，增加氣血循環流通，強化腎氣。這個抖動的動作令全身震動，內臟和肌肉都可以做到運動！

記得雙腳抖動的時候，雙手握權只需放在兩腎，但雙權是不需要動的，因為我們依靠腳的抖動令權與腎摩擦發熱。如果膝頭有問題或年長者可將抖動的幅度減慢。

此外，大家也可以站在瑜伽墊上，不穿鞋做抖動運動。

我們做抖動時，可以閉上眼睛，聽聽Deva Premal 的悅耳歌曲Om Namo Bhagavate，心情舒暢，每晚可以一覺睡到天光，不再被夜尿丶失眠困擾了！

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

 

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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