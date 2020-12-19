【餓「新」嘗啖＠iM網】這一年吃過最好吃的私房菜 「玉」

今年，除了抗疫還是抗疫。



一波未平一波又起，好不容易捱到年尾，又傳來疫情告急，立令收緊限聚、夜禁堂食，苦了難以經營的餐飲業，亦苦了疲於抗疫的大眾。走過這一年，大家都不容易，回想月前吃過的一頓私房菜，那份溫存與美好依然療癒。



這家位於天后的私房菜，以老闆的名字「玉」為名。據聞她是個廣告人，熱愛藝術收藏，經營這家私房菜，不止追求味覺享受，還追求視覺刺激，走進這色香味俱全的小架步，心情大悅。



地板選用的是英國百年大宅的老橡木地板，單是要妥善挖出、完整運來香港，當中已是一番周折。這裏掛的是芬蘭50年代「雲」水晶燈，還有rank Lloyd Wright的古董餐椅、西班牙藝術家Miro、法國畫家Marco Del Re真迹為裝飾……不惜工本的裝修，令人仿如置身迷你藝術館，未食先開胃。



裝修講究，食材和器皿同樣一絲不苟，全部有來頭，反正每道菜上枱都令人為之眼前大亮，私房菜做到這一地步，誠意可嘉。



廚師一天只準備一枱食物，八道菜都非常用心。第一道以炸芋絲、海參、海蜇及三色燈籠椒組合而成的「自撈起」，用的是東京的美濃燒三腳缽，配以特製的醒胃醬汁，胃口大開。再來一道開胃小菜酸甜茄，西班牙車厘茄配以冰糖蒸煮過的頂級話梅，紅綠照在台北鶯歌金粉菊花釉下彩小碗，錯落有致，甜酸恰到好處。

繼而有以北海道刺身級的帆立貝饌的「金玉緣」，用的是英國神龍骨瓷；翠綠瓜煮綿滑魚肚配朝市鮮活海蝦，用的是明治時期的輪島塗蒔繪松鶴文椀；葫蘆鴨內藏瑤柱、蝦乾、蓮子、栗子、冬菇、臘腸膶腸、鹹蛋黃等，無論賣相或味道都十分驚喜，有別於坊間所見的八寶鴨，選用的是景德鎮的手繪青花盤。



再來是沙巴龍躉兩食，古法蒸和油泡，一惹味一鮮甜，各勝其場，配的是上海青花骨瓷。從沒見到如此標誌的「綠蒲團」，娃娃菜切絲包珍菌，上鋪原隻日本花菇，伴以白松露汁，載以1965年南正道作色繪的八角皿，恍如盤中含苞待放的菊花，味道煞是清香甜。蟹飯食得多，這次是蟹麵，用上湯煨焗煮成，蟹和麵都一樣入味鮮甜。最後是自家製的北純生鮮生鮮忌廉配法國伯爵茶雪芳蛋糕。



如此色香味俱佳的美食，撼動味蕾，刷亮視覺，縈繞記憶的歡聚時光，只能期待明年。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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