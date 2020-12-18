【監管大行+螞蟻】央行本周兩大招　整頓六大銀行螞蟻存款

內地本周對存款實施兩大招，（1）一刀切限制取消靠檔計息，六大銀行周一均發布公告，調整存款產品內容，自明年1月1日起，個人大額存單、定期存款等，提早取回的計息方息，由靠檔計息變成以活期息計息，有內媒認為是「定期」變「活期」，（2）螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架。

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所謂靠檔計息，即存戶提早取回定存，按照最近天數的檔期，以該檔期的定存利率計算利息，產品最大賣點是提前取回存款，仍享有高息，非常有彈性。不過，在新制度下，提早取回只能以活期息計息，變相收入大減。

靠檔計息計算：

以20萬的3年期大額存單計，利率是4.125厘，由於存戶等錢使，提早1年取回現金，所計算的利息收入，以最近一檔的兩年期定存利率2.6厘計算，仍有1.04萬元的利息收入。

新變更損失：

以活期息0.3厘計，即20萬大額存單提早取回，所收利息僅1200元，與原本可以1.04萬元計，將少收9200元。

減銀行資金成本壓力

由此可見，新做法可令銀行的資金成本壓力大減，由減存息擴展至減貸款息的空間。靠檔計息為2015年的創新產品，當時中小型銀行率先推出產品，突破市場缺口，大額存單的利率，最高上浮至央行基準利率的1.42倍，大受存戶歡迎。

根據當時條例，定存要提早支取，利率要按活期計算，而大額存單則允許靠檔計息。大額存單利率較高，而且可用於抵押，非常有彈性。

事實上，自去年底開始，央行已叫停靠檔計息新產品，到今年3月，靠檔計息的智能活期存款已現下架潮。根據央行《中國貨幣政策執行報告》，截至2020年8月末，不規範的活期存款創新產品較基準日（自律約定生效日，2019年5月17日）壓降75%，定期存款提前支取靠檔計息產品較基準日（自律約定生效日，2019年12月17日）壓降38%，均已超過壓降計劃，壓降效果顯著。

創新的產品逐一被規管。12月15日，螞蟻集團董事長井賢棟在2020第四屆中國互聯網金融論壇發表了《金融科技的責任與擔當》的主題演講，他表示，過去一個多月，螞蟻在監管指導下全力做好暫緩上市的善後工作。螞蟻全體正在認真學習「十四五」規劃建議，和中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神，對照監管部門的新要求，照鏡子、找不足、做體檢，進行全面的自審，積極配合監管，進一步落實監管要求。

根據內地銀行行業月度報告，11月存款增速回升，資金利率下行。銀行業存款規模達212.78萬億元人民幣，按月增長2.1萬億元，按年增長10.66%。資金流動性相對寬鬆。 11月理財產品主要期限預期年收益率略有回落，銀行端存款規模上行，市場資金面相對寬鬆，理財收益率隨之走低。 11月份同業拆借加權平均利率為1.98厘，分別比上月和上年同期低15和31點子，貨幣市場資金流動性相對寬鬆。

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記者：譚志偉