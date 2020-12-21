【育兒精明消費@iM網欄】知己知彼 四類血型性格

繼年底成為出生率新高的同時，「新冠離婚」也是2020的另一標誌性現象。

為什麼呢，疫情讓夫妻、家人多改為在家工作，少了應酬也自然多了在家吃飯的相聚時間，不用出差更是多了享受天倫的時間，這不都是好事嗎？

可能就是這一切，讓人和人的相處發生了巨大的改變，多了磨擦、口角或不滿。所以更好的了解自己，了解自己的想法和心意，也多理解家人的性格和脾性，可能緩解到生活上的衝突。

了解自己和別人可以從四類血型性格著手，血型性格應該是最受日本人歡迎的，甚至連一些大公司聘請員工的時候，血型都是其中的一項考量。他們研究相信，一出生已經定下的血型，也是你性格的根本。例如她們較青睞的A型人，要知道日本有近40%的人口是A型血，他們研究認為A型人認真謹慎、老實跟規矩、專注細膩且有耐心，不會輕言放棄。缺點是冷漠、易掩飾真心。

AB型較冷靜理性、不會勉強自己、社交適應力強。缺點是天真易胡思亂想、容易放棄、讓人難以捉摸。

O型，樂觀正義感強、愛恨分明，好相處也充滿好奇心。缺點是自負少根筋、現實、沒有鬥志。凳凳媽感覺在說我。

星座性格，大家一定不會陌生。那麼，上升星座，太陽星座和月亮星座大家又了解多少呢？原來30歲以後要看上升星座才比較準。上升星座簡單來說就是給人的第一印象，待人處事的基本態度，是你不假思索不掩飾地對外展示的自己。

太陽星座就是平日按照新曆的出生日期對應的星座，是理性思考後展現出來的自己。就好像見到熟人會滔滔不絕，但見到陌生人會謹慎寡言。

而月亮星座，又稱下降星座，是心理最隱密的一面，它反應內在需求和安全感。小朋友還沒學會「偽裝」自己，他們表現的都是內心真實的想法，就是根據月亮星座的。

凳凳媽是金牛座，月亮星座摩羯，所以特別能理解摩羯兒子凳凳的一言一行。想了解自己或朋友、家人多一些的，以下這個網站可以查到自己相對應的星座和星座位置：https://astrodoor.cc/horoscope.jsp 想要更深入的了解或尋求解釋，建議要找專業占星師幫忙。

「九型人格」又是另一種可以深入了解自己和別人的方便。它不是研究性格的，是探索內心世界的人格學，或者簡單地說，是讀心術。近年「九型人格」已廣泛應用於個人成長、企業管理、銷售技巧、心理輔導及教練技術等領域。

個人成長方面的應用要推薦給家長們，如果家長們能早些了解到小朋友的人格特質和專長，因材施教，就避免了走彎路，少了孩子的辛苦。下一期讓我們詳細說一說小朋友的九型人格。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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