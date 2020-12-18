【黑膠唱片的復興@iM網欄】苦惱的工作 如何清潔和保養黑膠唱片？

累積了幾期有關黑膠系統資料談論，對朋友選擇時，希望真的可以幫到大家，更有信心選擇好自己喜歡的組合。可能在這階段，有朋友又會猶疑起來。就是擔心怎樣去清潔和保養黑膠唱片。

喜歡黑膠獨特聲音，但最令人苦惱的工作，就是黑膠清潔和保養。因為微細片紋，容易藏污納垢，當微塵埃跑進坑紋內，崎嶇彎曲紋理，塵埃就更被鎖死在溝糟內。

如何保持膠碟有良好清潔狀態，就要由最初做起。

首先我們要把原包裝的紙套棄掉，再換上防止靜電內套，避免紙套發霉，滋生出真菌。

一般我們聽唱片時，從碟套拉出唱片時，靜電就會無中生有。結果就會引來無數塵埃沾附表面，欣賞唱片時一般平均都會讓唱片每面於空氣中暴露至少30分鐘。當欣賞完結後，總會滿足地把心愛唱片立刻放回碟套內，就是這本末倒置習慣令你的唱片沒有保持良好狀態的原因，因為水份和塵埃，就是讓你一手生葬在碟套內。



最正確的有效方法，就是欣賞完畢後用靜電清潔掃，擦走表面上的塵埃或者最徹底用洗碟機清洗一次，確保清潔無塵狀態， 才收藏回唱片套內。

試想當我們有一定藏量時，下一回聽這張唱片，可能已經是兩個月後或者會更久。塵埃混入水份，乾涸後就會積聚深層坑紋內。當再挑來欣賞時，草草用靜電掃擦擦抹抹動作，就祗會聽到一些帶著炒豆的音樂內容。

清潔唱片和保養，也是一種養心養性生活態度。

照顧好家人，小心抗疫，身體健康！

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