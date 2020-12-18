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【WhatsApp新功能】印度WhatsApp宣布推出保險、退休金銷售服務

科技 18:10 2020/12/18

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最近有消息指，WhatsApp計劃與印度金融機構合作，讓民眾透過網路就能購買保險和退休金產品。

印度是全球最大的手機市場之一，目前擁有約4.6億智能手機用家。最近有消息指，WhatsApp計劃與印度金融機構合作，讓民眾透過網路就能購買保險和退休金產品。

【WhatsApp新功能】WhatsApp跟隨Facebook腳步　正式加入網購功能

日前在Facebook舉行的Fuel for India 2020活動上，WhatsApp印度分部主管Aghijit Bose透露，公司正試行一個先導項目，金融機構將能夠通過WhatsApp向用戶銷售他們的服務和產品，預計會在年底前正式上線。

雖然首階段金融機構只會推出保險和退休金產品，但WhatsApp已打算在未來將銷售服務推展至教育科技和農業科技產品。此外，由於印度當地電訊商所提供的4G功能手機都已經內置WhatsApp應用程式，因此推廣銷售服務並不會是最大的挑戰。而印度當局早前亦已批准WhatsApp推出P2P點對點支付服務。

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責任編輯：施雯雯

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退休 科技產品 金融機構 4G 電訊商 銷售 金融 印度 Facebook WhatsApp

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