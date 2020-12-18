【正視投資@iM網欄】不確定性仍存 慎選債券助管理風險

今年環球經濟面對新冠疫情打擊，即使疫苗有望推出市場，經濟復甦之路料仍漫長，股市仍存在一定不確定性。此外，美聯儲局對通脹目標作出調整，容忍通脹在一段時間內高於2%，早前更暗示在2023年前將不會加息。

美國維持寬鬆的貨幣政策，而其他各主要央行在疫情衝擊下，貨幣政策也難有大幅收緊的條件，利率受壓格局預料難在短期改變，若將資金全部投資在股市，就要面對市場的風高浪急；猶記得去年3月時，恒指曾一度急挫19%，可見若將投資資金只投放於股票這單一資產中，並非全策。

從控制投資組合風險及應對低息環境的角度考慮，筆者建議不妨配置債券。簡單來說，債券就是投資者將資金借予債券發行商，後者在固定期間給予投資者票息。大部份債券都會有到期日，而到期時發行商就會向投資者發還債券的票面值，在此之前，債券也可以在場外市場（OTC）交易，投資者並不一定需要持有債券至到期日（需留意二手市場流通性）。投資者可按照債券的價格、到期日及票息等條款，計算出債券的到期息率（yield-to-maturity），這大概可以理解為債券期滿時的平均年回報。

債券的好處在於，投資者可視乎到期息率，揀選符合個人回報目標的債券，而不少債券的到期息率，都優於定存利率，讓投資者可賺取相對較高的利息回報，且債券的價格波動性及風險一般較股票低，因此可作為資產配置以及分散投資的另一選擇。但必須留意的是，債券並非沒有風險，部份債券亦可呈現巨大波動性，甚至會損失全部投資。除回報之外，購買債券時投資者亦有需要留意的地方，下期將一一分解。

本文所提供的資訊僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。

風險披露 本文章內容只供參考之用，並不借此引導任何人投資或構成任何投資的要約。投資涉及風險，投資產品價格可升亦可跌，甚至會成為毫無價值。投資產品未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致虧損。投資於非本土貨幣結算的產品或會受到匯率波動的影響，可能導致本金出現虧損。任何投資產品的過去表現並不一定可作為將來表現的指引。您應明白到認購、收購或購買非香港註冊之任何投資，其收益的收納及收取和其他行政事宜可能不受香港法律管轄。您應承擔一切有關於處理該等非香港法律管轄的投資的一切風險。在作出任何投資決定前，您應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見，方可作出有關投資決定。

免責聲明 中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」）不會對利用本文內的資料而構成直接或間接的任何損失負責。工銀亞洲並無就文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性作出任何明文或暗示的的保證、陳述、擔保或承諾。工銀亞洲亦不會就使用及/或依賴文中所載任何該等資料、預測及／或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。而文中的預測及意見乃本文作者於本文刊發時的個人意見，可作修改而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例，則本文所刊載的資料不得為任何人或實體在該司法管轄區或國家派發或使用。

作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

更多正視投資@戴正傑（Gilbert Tai）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！