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【玄人‧峰語@iM網欄】風水與命運的關係

名人薈萃 10:01 2020/12/19

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「一命、二運、三風水、四積陰德、五讀書」，相信大家也背得耳熟能詳，簡單言之，這是五種影響人生「福祉」的原素。信命運的人，自然會相信風水，原因是風水一直以予人一種神秘莫測的力量，即使命運不好，都可以透過風水去扭轉過來，較諸甚麼性格改變命運，似乎來得實際。事實上，我不能否定風水的威力，但亦不能將之過於神化。

要透過擺風水改善運勢，首先要了解甚麼是風水。風水是一門綜合個人陰陽五行結構(即命理)與周遭環境(如時空、氣候動植物生態、山川河海、地質、道路、高樓大廈、電氣、聲波及顏色)的一種調節及適應學說。但有兩點要留意：一、我們不能改變時空，也不能移山倒海，更不能呼風喚雨地改變「大環境」，因此所謂風水，其實是個人在特定的時間、空間及客觀條件限制下，打造較理想客觀「小環境」去改善命運(但不是完全改變)。二、風水是基建於命，如果是命運不濟，風水都改變不了什麼；相反，如果是命運俱佳，不用擺風水也行。所以為什麼有些命好行運的人即使不信風水，他的家居及辦公室的擺設，都會擺對風水位置。當然，風水不是命運好人的專利，不過命運好的人會更容易接收風水所帶來的助力。

另外，大家可能會出現另一個疑問，就是有些人明明平平無奇，但待風水師看過祖宗山墳後，卻財源滾滾來。這是否代表陰宅風水的威力較陽宅的更為利害呢？從學理上的答案是對的，不過，陰宅風水所涉及的學理更廣更深，暫不作細表。但陰宅風水的威力，其實與命主本身的命運拉上直接關係的。四柱八字的結構，分年柱、月柱、日柱、時柱。年柱是指祖輩，如果用神是居於年柱，此命通常是高格局一點，試想想，用神在年柱即得祖蔭，換言之，即天賦予得天獨厚的條件，要成功較他人容易。然而，有些人年柱的用神會給命局內他柱的忌神沖尅或合絆，因而發揮不出應有的助力，整個人的運勢都是平平無奇。當行某個反尅忌神的大運時，年柱用神的威力得以發揮，而無獨有偶，此類人行運時，都會不知不覺地動了祖墳，風水，最終運勢如逆轉乾坤。表面來看，好像是陰宅的風水威力，實際上是命運早有安排了。

既然冥冥中已有主宰，是否普通人不用看風水呢？因為風水是以改造環境去配合自己的命局。不少人都在遇到不如意的事情會睇風水，但我建議如果自己是信命運又信風水，最好在自己順風順水的時候找人睇風水。原是基以命運先行的理論，當你「頭頭碰著黑時」，找風水師時也會遇人不淑，此情況我屢見不鮮。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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