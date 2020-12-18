【晶片荒】制裁華為加劇全球「晶片荒」　手機汽車電車行業齊受累

▲ 電子消費品銷情理想，全球鬧晶片荒

正當消費者需求從新冠肺炎疫情谷底反彈之際，全球恐面臨晶片荒。據路透報道，環球多個行業包括汽車、電子製造、手機、電視等製造商紛紛指出問題嚴重性，警告晶片短缺或會拖延生產進度。業內人士及分析師認為導致晶片供應緊張的因素較為複雜，但根本原因在於，亞洲8吋晶圓廠在新增產能投資上，未能及時跟上需求回升。

報道指，造成全球晶片供應緊張的因素包括，華為遭到美國制裁後在全球掃貨囤積晶片，日本早前一家晶片廠發生嚴重火災，東南亞疫情持續採取封鎖措施，以及法國工人罷工潮等。

現時市場對5G手機、筆記本電腦、汽車的需求急速反彈，而亞洲8寸晶圓廠在擴展產能上投資不足，台積電晶片廠商對增加產量心有餘而力不足。有業內人士表示，整個電子行業都面臨零部件短缺。

另外，內地汽車行業協會知情人士透露，中國車企於本月初指出該問題，預計部分車企明年首季的生產受到影響。

相關文章：【中國晶片】華虹半導體升3%、中芯國際跌近3% 內地落實晶片產業最多免稅10年

【中芯股東】紫光債價暴跌、千億債務惹爆煲憂慮 中國晶片投資過熱新例？

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

編輯：陳華