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【全球晶片】路透分析：制裁華為加劇全球「晶片荒」　手機汽車電車行業都受累

新股IPO 14:28 2020/12/18

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路透指，全球多個行業將面臨晶片荒。

正當消費者需求從新冠肺炎疫情谷底反彈之際，全球恐面臨晶片荒。據路透報道，環球多個行業包括汽車、電子製造、手機、電視等製造商紛紛指出問題嚴重性，警告晶片短缺或會拖延生產進度。業內人士及分析師認為導致晶片供應緊張的因素較為複雜，但根本原因在於，亞洲8吋晶圓廠在新增產能投資上，未能及時跟上需求回升。

報道指，造成全球晶片供應緊張的因素包括，華為遭到美國制裁後在全球掃貨囤積晶片，日本早前一家晶片廠發生嚴重火災，東南亞疫情持續採取封鎖措施，以及法國工人罷工潮等。

現時市場對5G手機、筆記本電腦、汽車的需求急速反彈，而亞洲8寸晶圓廠在擴展產能上投資不足，晶片廠商對增加產量心有餘而力不足。有業內人士表示，整個電子行業都面臨零部件短缺。

另外，內地汽車行業協會知情人士透露，中國車企於本月初指出該問題，預計部分車企明年首季的生產受到影響。

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編輯：陳華

5G 晶片 新冠肺炎疫情

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