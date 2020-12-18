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【創業兵團】年輕設計師創珠寶首飾品牌　採3D打印技術製作

商業 15:00 2020/12/18

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本地珠寶品牌設計師邵燕寧（Elaine），創立Ejj Jewellery，將高級珠寶設計融入時尚首飾產品，並主打中低價路綫。（湯炳強攝）

談到珠寶首飾，不免予人一種單價高的印象。近年市場興起時尚珠寶，產品設計趨向年輕化，且定價中等，容易吸引更多消費者。本地珠寶設計師邵燕寧（Elaine），於2015年開創個人珠寶首飾品牌，將高級珠寶設計概念，注入時尚首飾產品中，並走中低價路綫，吸引不同年齡層顧客。

自創品牌　意大利設生產綫

Elaine在就讀大學二年級時，曾於珠寶展兼職，發現該行業有很大發展空間，她決定動用約30萬元創業，創辦Ejj Jewellery品牌，並在意大利設立生產綫。「珠寶對於香港人而言，通常會想到珍珠、寶石等，我很想在設計中融入特別元素，將近年興起的3D打印技術，應用在珠寶設計中。」

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她回憶指，當時市面上甚少有珠寶產品採用3D打印技術，在研究過程中曾遇到很多阻滯。此外，也有不少同行前輩勸阻，擔心市場未必接受，且研究成本費用高昂。她與意大利團隊花近1年時間研究，2018年成功推出首款3D打印的首飾系列。

Elaine表示，利用3D打印技術來製造珠寶產品，可以擴闊創作的可能性，設計更複雜珠寶產品，加上意大利工匠手藝，可為產品增添更多手工感，提升獨特性。她又指出，利用3D打印技術可大量減少工業廢物，生產過程更加環保。

走中低價路綫　中港有據點

不少人認為，珠寶首飾售價高，日常生活較少機會佩戴，購買意慾較低。Elaine的設計採用大眾化的風格兼走中低價路綫，定價於600至1,000元以內，客戶較易負擔兼適合不同場合佩戴，目標顧客為25歲或以上女性。除了本地市場以外，在內地亦設有據點，目前香港顧客佔3成，其餘則為內地或海外顧客。

新冠肺炎疫情持續近1年，Elaine指出，過往每月需要前往一次意大利，與當地工廠進行溝通。今年不但無法親身前往意大利，工廠更數度停工，只能依靠綫上溝通。疫情期間，本地零售業面臨寒冬，她稱，實體店舖銷售額同樣受到影響，營業額更下降6成，反而綫上銷售表現良好，銷售額上升2至3成。

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夥故宮設計耳環　獲國際大獎

Elaine未來將會加強品牌宣傳，也會與不同行業品牌合作，推出聯乘商品等，增加港人對品牌的認識。此外，品牌亦曾經與中國故宮博物院合作，推出3D打印耳環「融合靈魂」，產品設計以故宮城牆作為元素，更成功獲得兩項國際設計大獎，從而提升品牌知名度。

該品牌曾經與中國故宮博物館合作，推出3D打印耳環，更成功獲取國際設計大獎。（湯炳強攝）

她又指，新冠肺炎疫情期間，消費者未必有太多預算購買高價的珠寶產品，透過綫上購買渠道增加，相信未來會有更多消費者，願意購買本地珠寶首飾品牌。並指短期內仍會注重香港及內地市場，寄望在疫情結束後，進攻東南亞市場。

記者：李寶如

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