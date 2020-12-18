【新股IPO】加科思1167追揸沽攻略 投資界：升約三成後逐步沽貨

▲ 加科思將於12月21日掛牌。

加科思 （新上市編號：01167） 今暗盤，近期新股表現不俗，投資界預料，加科思約有3成的升幅，短期內有望高見5成升幅，建議沒有「貨」的投資者於股價升一成或以下買入。

信誠證券聯席董事張智威表示，近期的新股表現大勇，認為加科思升幅約3至5成，他建議，有「貨」的投資者可於股價3成升幅可以逐步沽出；沒有「貨」的投資者可於股價升幅於一成或以下考慮買入。

雖然近期新股例如泡泡瑪特 （09992） 及Vesync （02148） 等升近一倍，他提醒投資者股價回落的速度亦非常快，建議投資者不宜高追。

中薇證券研究部董事黃偉豪認為，加科思中籤率較低，加上近期新股炒作風氣旺盛，他預料在暗盤市場及首掛表現升約2成可離場套利，相升不建議沒有「貨」的投資者買入，認為生物科技股講求炒作氣氛，雖然部分生科股回彈，但整體仍處於弱勢。

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責任編輯：謝卓榮