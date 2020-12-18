特朗普賭場即將爆破拆卸 當局拍賣引爆按掣權籌款

美國總統特朗普入主白宮前，曾於美國新澤西州投資一間賭場，但特朗普賭場於2014年結業。特朗普賭場日久失修，當地政府決定於明年初以爆破形式拆卸特朗普賭場。當局更準備拍賣引爆特朗普賭場的按掣權，為當地青少年組織籌款。

【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）1984年於新澤西州大西洋城，開設特朗普廣場賭場酒店（Trump Plaza Casino and Hotel），當時成為城中的著名賭場。特朗普多年後接受訪問時，仍稱在大西洋城經營賭場令他獲利甚豐，形容他在當地賺的錢多到令人難以置信。

但隨著鄰近州分放寬賭博，外地賭徒紛紛離開新澤西州，嚴重打擊特朗普賭場的收入。特朗普的公司其後申請破產，並將名下的賭場出售。

特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見 【下一頁】

這間賭場2014年結業後，曾多次出現倒塌危機，當局最後決定拆除這棟建築物。該市由周四（17日）開始拍賣引爆按掣權，目前是籌款100萬美元（約780萬港元），用作資助美國青少年發展組織Boys＆Girls Club於當地的分會。

市長斯莫爾（Marty Small Sr.）稱當局宣布消息後，由阿肯色州到加拿大的大量人，都致電其辦公室詢問拍賣詳情。斯莫爾更表示，特朗普稱他利用破產法及不少人來賺錢，然後一走了之，當局希望透過這次機會籌得部分錢作補償。

當局原定於明年1月拆除賭場，但因天氣差而推遲至明年2月。

責任編輯：鄭錦玲