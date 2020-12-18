  • 19°C
香港時間 : 20201218日 (五) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普賭場即將爆破拆卸 當局拍賣引爆按掣權籌款

環球社會熱點 14:09 2020/12/18

分享：

美國總統特朗普入主白宮前，曾於美國新澤西州投資一間賭場，但特朗普賭場於2014年結業。特朗普賭場日久失修，當地政府決定於明年初以爆破形式拆卸特朗普賭場。當局更準備拍賣引爆特朗普賭場的按掣權，為當地青少年組織籌款。

【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）1984年於新澤西州大西洋城，開設特朗普廣場賭場酒店（Trump Plaza Casino and Hotel），當時成為城中的著名賭場。特朗普多年後接受訪問時，仍稱在大西洋城經營賭場令他獲利甚豐，形容他在當地賺的錢多到令人難以置信。

但隨著鄰近州分放寬賭博，外地賭徒紛紛離開新澤西州，嚴重打擊特朗普賭場的收入。特朗普的公司其後申請破產，並將名下的賭場出售。

特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見　【下一頁】

這間賭場2014年結業後，曾多次出現倒塌危機，當局最後決定拆除這棟建築物。該市由周四（17日）開始拍賣引爆按掣權，目前是籌款100萬美元（約780萬港元），用作資助美國青少年發展組織Boys＆Girls Club於當地的分會。

市長斯莫爾（Marty Small Sr.）稱當局宣布消息後，由阿肯色州到加拿大的大量人，都致電其辦公室詢問拍賣詳情。斯莫爾更表示，特朗普稱他利用破產法及不少人來賺錢，然後一走了之，當局希望透過這次機會籌得部分錢作補償。

當局原定於明年1月拆除賭場，但因天氣差而推遲至明年2月。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮
今日
【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮
【美國大選】荷蘭專家撞中特朗普Twitter密碼 當局不追究
2020/12/17
【美國大選】荷蘭專家撞中特朗普Twitter密碼 當局不追究
【美國疫情】内政部長伯恩哈特確診 原定與特朗普開會
2020/12/17
【美國疫情】内政部長伯恩哈特確診 原定與特朗普開會
【美國大選】特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱
2020/12/16
【美國大選】特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱
【美國大選】特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見
2020/12/16
【美國大選】特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見
政治 拍賣 特朗普 新澤西 美國

上一篇文章

【移民澳洲】政府收緊商業移民要求 來年7月起實施

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮
【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮
【輝瑞疫苗】美國護理員接種後 出疹過敏、呼吸短促
【輝瑞疫苗】美國護理員接種後 出疹過敏、呼吸短促
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
法國總統馬克龍感染新冠肺炎 西班牙首相曾一同午餐
法國總統馬克龍感染新冠肺炎 西班牙首相曾一同午餐
新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日 時間14:00）
【輝瑞疫苗】美至少2箱疫苗誤存於零下80度 恐影響安全效用
【輝瑞疫苗】美至少2箱疫苗誤存於零下80度 恐影響安全效用