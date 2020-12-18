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【晶片戰】台積電產能已到極限？　全球面臨晶片嚴重短缺

商業 14:35 2020/12/18

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8吋晶圓廠投資不足，致晶片短缺。（台積電網站圖片）

全球晶片業正面臨嚴重短缺，汽車、電視、智能電話等各種產品生產均受拖累，多間晶片生產商包括台積電亦被指產能已臨近極限。

【iPhone 12】iPhone 12 Pro銷情理想　傳蘋果擬加大明年iPhone產量至2.3億部

據路透社報道，造成晶片短缺的原因眾多，包括遭美國制裁的華為大量囤貨、日本晶片廠大火、法國罷工及新冠肺炎疫情等。不過，歸根究底卻是目前8吋晶圓廠的投資不足，當5G產品、手提電腦、汽車等各樣需求急速增長時，晶圓廠擴充產能卻出現困難。

報道引述歐洲業界消息人士指，現時晶片供應短缺主要是晶圓生產已達到極限，更點名行業巨頭台積電。其產能已到臨界點。台積電雖然拒絕回應，但據該企主席本周所言，其產能亦是緊張。另一晶圓生產企業格芯（GlobalFoundries）亦指，目前正加大投資，以回應前所未見的需求。該企擬明年把資金投放加倍，以擴充產能。

5G 手機所需要的半導體含量增加，多鏡頭潮流亦帶動8吋晶圓需求。（台積電網站圖片）

現時晶片短缺潮影響全球企業，覆蓋不同產業。深圳採購企業Sand and Wave指出，整個電子產業均面臨部件短缺，由於未應獲得足夠微控制器，故其智能耳機的生產時間亦需由1個月延長至2個月。有日本電子部件供應商亦指，Wi-Fi及藍芽晶片短缺，料延後超過10星期。荷蘭汽車用晶片的供應商NXP Semiconductors亦已通知客戶要全面加價，因材料成本大增及晶片嚴重短缺。

【慳錢有方】3香港推「SoSIM So賞你」大抽獎　獎品有Samsung 5G手機

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責任編輯：葉泳珊

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