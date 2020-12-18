【美國加碼制裁】中芯國際傳遭美國納入「實體清單」 全日跌逾5%

▲ 中芯國際傳遭美國納入實體清單，午後跌逾4%。

中芯國際 （00981） 面臨加碼制裁壓力。外電報道，美國最快周五再將數十家中國企業納入實體清單（亦稱貿易黑名單），當中包括中芯國際。報道指，美國總統特朗普退任前將延續對中國強硬取態，合共有80家公司或附屬公司將被納入美國實體清單，幾乎全部為中國企業。中芯國際午後曾跌逾5%，收市報19.86元，跌5.2%，成交近21億元。

美國商務部預計將點名部分疑與中國軍方有關聯的企業，包括部分幫助中國在南海建設及軍事化人工島、以及涉及侵犯人權的企業。特朗普政府目前在「實體清單」內納入的中國企業已超過275家，其中包括華為、海康威視等。

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事實上，美國商務部在9月時已要求供應商出口特定設備予中芯國際時須申請牌照，因設備可能被用於軍事用途，為「不可接受的風險」。美國國防部上月再將中芯國際加入「中國軍方企業」名單，意味美國投資者將被禁止持有或交易中芯國際股票。

中芯國際其後多次強調，與中國軍方毫無關係，公司產品及服務均用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為。有業內人士分析，美國早前制裁只涉及特定的美國設備或軟件供應，但納入「實體清單」將打擊所有使用美國技術的產品和服務。

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編輯：陳健婷