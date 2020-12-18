拜登籌組多元背景政府 將任命首位原住民部長

美國候任總統拜登（Joe Biden）的政權移交小組公布了拜登班子的部分人選，北卡羅來納州（North Carolina）環境質量部部長里根（Michael Regan）將任國家環境保護局（EPA）局長，而候任內政部長會由代表新墨西哥州（New Mexico）的眾議員哈蘭（Deb Haaland）擔任。

里根將會是首位黑人出任國家環境保護局局長一職，並會在拜登的環保政策團隊裡佔重要一席。拜登在競選時一直強調會對抗全球暖化，把減排目標定在2050年將溫室氣體排放量減至淨零。預計里根會將環保政策的重點定在加強綠色能源的運用、致力打擊環境種族主義（environmental racism）及制定新的汽車燃油效率標準等事務上。

【中美角力】拜登擬任命戴琪為貿易代表 成首位亞裔擔當此職位 【下一頁】

與其他國家負責國安事務的內政部不同，美國內政部負責管理國有土地，處理開採與保護國家的自然資源事務，並治理關於美國各地原住民及海外島嶼的事務。作為美國首位原住民部長的哈蘭在社交媒體Twitter上寫道「在內閣或內政部長的職位上從來沒有跟我一樣（原住民）的聲音...我很榮幸，也已經準備好為國民服務，保護我們的土地和這個星球。」哈蘭提倡對抗全球暖化及捍衛原住民權利，在這次總統大選的民主黨初選內，哈蘭起始支持女候選人參議員華倫（Elizabeth Warren）。華倫在Twitter發文，讚揚哈蘭會是一個出色的內政部長，認為她會保護好美國的土地和自然資源，同時對抗全球暖化。

特朗普在任內推出巴黎氣候協定，並與許多主張環保的官員有衝突。拜登則打着重返巴黎氣候協定的旗號競選，並主張減排及制定更多環保政策。同時拜登亦主張多元文化，從幾項人事任命可看出拜登正在實踐多元主義。至今拜登的內閣名單有多位女性及不同民族的面孔，包括早前任命的華裔的貿易代表戴琪。

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