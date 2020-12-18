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傳第三代AirPods改用入耳式設計　但功能上沒有升級

科技 16:20 2020/12/18

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最近，有韓國媒體進一步認證第三代AirPods將倣效目前AirPods Pro的設計，採用入耳式設計，並指將於2021年上半年發布。

早前已有消息指，蘋果（Apple）將於明年春季發表第三代AirPods，而新耳機將倣效目前AirPods Pro的設計，包括採用入耳式設計及耳機柄按鍵的功能，但就不會支援ANC主動降噪技術。最近，有韓國媒體就進一步認證有關說法，並指下一代AirPods將於2021年上半年發布。

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據韓國科技網站The Elec日前報道，第三代AirPods在機身設計上將會作出轉變，改用入耳式設計。其外形與現時的AirPods Pro相似，其核心同樣採用H1 無線晶片，支援語音及直接召喚Siri的功能。不過，其最大的分別就是，第三代AirPods並沒有主動降噪功能。

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報道又稱，第三代AirPods的售價為199美元（約港幣1,543元），較現時AirPods Pro的定價便宜約20%。現時AirPods分為兩個版本，沒有內置無線充電功能的充電盒售港幣1,299元，而配備無線充電功能的則售港幣1,599元。不過，The Elec就未有提及第三代AirPods會否跟AirPods Pro一樣，本身只提供無線充電盒一款選擇。

責任編輯：施雯雯

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