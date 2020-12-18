【港股追蹤】寒冬用電量急增 煤炭股炒起

市場有消息指，內地部分地區有限電情況，煤炭供應變得緊張，本港上市的煤炭股今日幾乎全綫急升。中國神華（01088），兗州煤業（01171）及中煤能源（01898）升幅介乎3%至6%，成為今日表現最突出板塊。

內地媒體報道，近日浙江地區工廠反映收到緊急通知，要求到年底止，所有加工廠全部停止生產，政府機關亦收到通知，要求氣溫在3度以上不得開空調。不僅是浙江地區，湖南、內蒙、江西等多區域也發布了通知，再次出現「拉閘限電」情況。

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不過國家發改委昨日就指出，工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長。目前為止電力供應保持平穩有序，居民生活用電未受影響。發改委已會同相關部門企業，採取措施切實保障電力需求，確保電力供應總體平穩有序。



當局指電力需求超預期增長，在動力煤價中仍有反映，上周五（11日）主力合約動力煤期貨價格再度漲停，漲幅4%，報每噸777.2元人民幣，創歷史新高。

有傳內地煤炭工業協會與煤炭運銷協會聯合發布倡議書，倡議企業做好迎峰度冬期間的「保安全、保供應、穩價格」工作。倡議書表示，大型煤炭企業要充分發揮穩定市場的帶頭作用，防止煤炭價格大起大落，將煤炭價格穩定在合理區間。

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記者：葉志偉