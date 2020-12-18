海通國際：料中國電商滲透率倍增至50% 電商股年內急漲仍籲買

▲ 海通國際認為，電商行業「盤子大、確定性高、有催化劑」，是未來數年的投資機會。

新冠疫情令網購急增，電商公司年內股價大漲，拼多多（美：PDD）、美團 （03690） 、京東 （09618） 年初至今股價均倍升。海通國際股票研究部董事總經理吳越表示，電商行業「盤子大、確定性高、有催化劑」，預測中國電商未來滲透率至少能從現時的25%增長至50%以上，即使年內股價急漲，仍看好電商股份為往後5至10年的投資標的。

吳越稱，中國目前網絡零售額佔社會消費品零售總額約25%，並持續搶佔線下零售份額，料2030年比例增至50%，屆時電商市場規模達到40萬億元人民幣，阿里巴巴 （09988） 目前年度GMV（成交額）逾6萬億人民幣，意味即使是市佔最大、增長相對較慢的阿里巴巴，仍有可觀的潛在增長空間。

她續指，電商平台通過用戶了解、對商品品類的精準把握、人工智能的應用，令電商平台有更優秀的營運指標，在數字化、人工智能應用上，電商平台較線下傳統零售，也將有更大的成效及運營效率提升。

中國佔全球人工智能市場規模15%

海通國際也發佈《2020年中國人工智能產業發展報告》，中國擁有全球第二大人工智能產業，整體實力僅次於美國，2019年全球人工智能市場規模達718億美元，中國為105.5億美元，佔比約15%。

不過，中國在人工智能領域的發展主要集中在行業應用，基礎層、技術層的發展相對薄弱，而目前應用較多的行業為安防、金融。但在人工智能產業融資活動中，企業服務、汽車交通、智能硬件最受青睞，今年前10個月共囊括了融資金額的65%。

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記者：陳健婷