【智能家居】消費電子產品品牌MOMAX　加盟香港寬頻智能家居生態圈

近年智能家居（Smart Home）普及化。消費電子產品品牌MOMAX與香港寬頻達成長期合作方案， MOMAX將加入香港寬頻智能家居生態圈，客戶以香港寬頻HKBN Home手機應用程式即可掌控MOMAX智能家居產品。

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香港寬頻智能家居生態圈能同時互聯多個不同品牌的loT產品。是次合作首階段將會推出兩件由香港寬頻獨家首發的MOMAX Smart人氣智能家居產品，包括MOMAX Ultra-Air Plus IoT智能紫外光空氣淨化冷暖風機，以及Trio-Cleanse IoT智能紫外光掃拖機械人，並將有更多產品陸續推出。

香港寬頻持股管理人及行政總裁－住宅方案蕭容燕表示，今次與MOMAX合作，進一步擴闊香港寬頻的智能家居生態圈。公司將繼續尋求與不同品牌合作的機會，打造一個兼容不同品牌的一站式智能家居系統，為客戶帶來智能生活體驗。

由即日起，香港寬頻現有客戶可於myHKBNmall購買MOMAX產品。此外，全新HKBN Home服務計劃提供以月費型式購買智能電器連HKBN Home手機應用程式，如購買MOMAX智能掃拖機械人，分期月費＄68，更可享24個月特長保養期。

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責任編輯：蘇穎琪

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