【半導體市場】晶片商高通與Google強化合作　Android系統版本升級更新更快

▲ 高通早前正式發布Snapdragon 888旗艦5G手機平台，將獲最少14間手機廠商採用。（網上截圖）

半導體晶片（內地稱芯片）市場成為熱話，並成為中美科技大戰中的焦點，晶片商高通（Qualcomm）就與Google於今日（18日）宣布，將合作強化並擴展 Project Treble，希望讓更多搭載高通Snapdragon系列晶片的流動裝置，能夠運行最新版本的Android作業系統。

高通指出，本次強化合作的目的在於，讓一眾OEM廠商無需調整高通晶片組的特定軟件，即可將搭載Snapdragon晶片的裝置，升級至最新的Android版本。這些強化功能可減少搭載 Snapdragon的裝置升級至最新版本Android系統所需的時間和資源。

作為本次高通與Google合作的一部分，高通將能利用Project Treble的強化功能，從最新推出的Snapdragon 888晶片開始，在所有Snapdragon系列支援4個Android作業系統版本和4年安全性升級。這項計畫亦可讓搭載Snapdragon晶片的裝置支援可預測的軟件生命週期。

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責任編輯：李彥煒