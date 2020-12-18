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【新冠肺炎】新加坡研究：孕婦染疫分娩 嬰兒自帶抗體

環球社會熱點 12:56 2020/12/18

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新加坡有女子在懷孕期間感染新冠肺炎，誕下的嬰兒也有新冠肺炎抗體。新加坡周五（18日）發布研究結果，指出新加坡5名懷孕時確診新冠肺炎的孕婦，生下的嬰兒都自帶新冠肺炎抗體，但目前仍未證實嬰兒體内抗體達到的保護程度及持續時間。

【新冠疫苗】普京籲公眾接種 但稱自己太老尚未施打 【下一頁】

31歲的新加坡女子Celine Ng-Chan，今年3月歐遊時感染新冠肺炎，當時懷孕10周。她在上月初誕下兒子後，其體內的新冠病毒抗體消失，醫生其後告知她的兒子有新冠病毒抗體，懷疑由母體轉移。

新加坡針對16名確診新冠肺炎的孕婦進行研究。根據新加坡婦產科研究網（Singapore Obstetrics and Gynaecology Research Network）的數據，其中5名孕婦於研究結果發布前已分娩，5人誕下的嬰兒身上都有新冠肺炎抗體。

【新冠肺炎】新加坡新生嬰兒有抗體 疑經母體轉移 【下一頁】

研究顯示大多數孕婦都屬於輕度感染，至於體重指數較高的高齡孕婦感染程度會較嚴重。上述趨勢與普通新冠患者群組一致。

研究人員指出，這些嬰兒身上的新冠病毒抗體數量都不一樣，當孕婦愈接近分娩的時候感染，所產下的嬰兒身上抗體數量就會愈多。研究人員表示，目前仍需要進一步觀察，來證實嬰兒體内抗體水平，會否隨著其長大而下降。

責任編輯：鄭錦玲

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